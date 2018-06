Jorge Lorenzo: "La moto puede ser competitiva aquí"

Google Plus

Los resultados de Jorge Lorenzo en las dos últimas carreras han hecho que tenga una confianza colosal con su Ducati, un factor muy a favor para un piloto. Aun así, el de Mallorca no quiere que esa confianza aparezca de forma negativa y haga que las cosas salgan mal. Ahora toca centrarse en otro gran premio, otro circuito y nuevos retos que superar a lo largo del fin de semana.

Así ha demostrado su estado de forma actual en la rueda de prensa: “Ahora tengo muy buena confianza, hemos ganado las dos últimas carreras y ayer estuve comprobando y fijándome en la carrera del año pasado y vi que algunas Ducati funcionaron muy bien el domingo, como las de Bautista, Redding e incluso Petrucci estuvo luchando por la victoria hasta el final. Eso significa que nuestra moto puede funcionar aquí, sobre todo ahora que tenemos una buena base, así que partiremos con una mente abierta y a ver qué pasa”, declaraba el #99.

"Nuestra moto puede funcionar aquí" En cambio, a la vez que miró la carrera del año pasado, dijo que en los últimos 5 o 6 años por algún motivo “no ha conseguido buenos resultados en Assen”, aunque antes “era uno de sus circuitos favoritos”. “Pero luego en MotoGP dejando a un lado 2010, a partir de ahí no he podido conseguir buenos resultados, pero como digo siempre, cada año es distinto. Creo que tendremos suerte si los tres días hace sol. Es muy importante porque siempre es fantástico correr en condiciones de sol”, expuso el balear.

Jorge Lorenzo tras ganar en Catalunya | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Durante la rueda de prensa también se trató un tema actual, como la posible presencia del Gran Premio de Holanda de Fórmula 1 en Assen. “Espero que no corran aquí. En primer lugar por los baches, y segundo porque tendrían que modificar mucho la pista porque sería muy raro ver los coches de Fórmula 1 pilotando en una pista que es totalmente verde. A parte de la pista, no sé si esas modificaciones se podrían hacer, pero evidentemente en cuanto a los baches sería mejor que no corrieran aquí”, opinó Lorenzo al respecto.

A la par de la Fórmula 1, se mencionó específicamente si a Cal Cruchtlow, Dani Pedrosa y él mismo, Jorge Lorenzo, les gustaría participar en las 8 Horas de Suzuka: “Una razón por la que no hago las 8 Horas de Suzuka es el calendario que tenemos, hay muchas carreras, cada vez más, este año ya hay 19. También tenemos las 24 Horas de Le Mans en coches o en este caso las 8 de Suzuka y yo creo que a cualquier piloto le gustaría probarlo alguna vez en su vida, pero de momento vamos a dejarlo para Fernando Alonso que lo está haciendo muy bien”, concluía el piloto español.