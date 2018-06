Márquez: “Este año esperamos estar en el podio”

Marc Márquez llega a la cita holandesa en un buen estado de forma, líder del Mundial y con buenas sensaciones en las últimas carreras. Con un segundo puesto en el Gran Premio de Catalunya amplió su colchón de puntos en el Mundial ante sus perseguidores.

“La verdad es que en Montmeló tuvimos un buen fin de semana porque hemos aumentado la ventaja en el campeonato, que eso es lo más importante”, comentaba el piloto de Cervera. Los test de Barcelona han ayudado para mejorar piezas de la moto y obtener mejores sensaciones: “En el test del lunes dimos algunos pasos adelante, son cosas en las que tendremos que trabajar aquí para ver si son cosas adelante o simplemente si tendremos que reconfirmarlas en otras pistas”, añadía el piloto de Honda.

La cita neerlandesa, que cumple 70 años de carreras en su circuito, siempre es única y notable, “Assen es una pista que me gusta, todo el cuarto sector es muy bonito y la última parte del circuito también”. “Aquí he disfrutado mucho, quizás no sea uno de mis mejores circuitos, pero cada año he sido consistente aquí, capaz de pilotar bien, de poder encontrar un buen ritmo”, comentaba el piloto español de Honda. Pendiente de las condiciones del circuito, comentaba Marc: “Este año esperamos tener la misma progresión para estar en el podio, pero sea como sea, ya veremos porque parece que va a hacer sol y todo eso puede cambiar un poco”.

Marc Márquez | Foto: Noelia Déniz VAVEL

Todas las temporadas, en la lucha del campeonato se busca un referente, un rival, pero este año Márquez sigue sin encontrarlo: “Para mí los primeros cinco o seis pilotos tienen opciones de poder ganar el campeonato. Hay muchos puntos, quedan muchas carreras, situaciones distintas”, a lo que añadía el piloto de Honda: “Los pilotos de Yamaha están ahí, Valentino va segundo y Maverick tercero, normalmente en esta pista tienen una moto muy rápida. Ya veremos, porque este año hemos mejorado mucho. Las Ducati están en muy buena forma, están a un gran nivel, intentaremos defendernos, intentaremos estar en la lucha para la victoria”, comentaba el piloto español, que se mantiene focalizado en su victoria y en la obtención de más margen para el campeonato.

El TT Circuit de Assen se ha mantenido como circuito favorable al equipo Yamaha y en la temporada pasada se unía la Ducati satélite de Danilo Petrucci. Un circuito en el que podemos ver a Johann Zarco o Carl Crutchlow en posiciones de podio, pero Marc Márquez no duda: “Ya estoy convencido de la moto y del equipo, de mí mismo, y sé que somos buenos en todos los circuitos. Empezamos el fin de semana con la mentalidad de luchar por la victoria y luego a ver dónde llegamos, porque es lo que decimos los jueves, hasta que no pones las dos ruedas no sabes cómo irá. De todas formas, nosotros ya hemos demostrado en diferentes circuitos y diferentes condiciones que somos rápidos. Aquí esperamos ser competitivos también”, afirmaba el piloto de Honda.

Durante todas las carreras, la mayoría de cambios que suceden en la tabla de clasificación vienen dados por un quebradero de cabeza a los pilotos y equipos, sobre todo los neumáticos que montar en pista: “Para mí la asignación de los neumáticos está bien, en cuanto al neumático delantero tenemos todas las opciones. Cuando vas pilotando al límite siempre quieres el mejor neumático, pero la distribución de los neumáticos yo creo que puede favorecer a todos los fabricantes y a todas las motos. Pero esto es como siempre, lo pruebas, te puede ir bien, pero luego en carrera te puede salir mal y verte obligado a tener que cambiar tu forma de pilotaje”, concluía Marc Márquez en la rueda de prensa de pilotos previa al GP de los Países Bajos.