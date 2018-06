Carrera GP de los Países Bajos 2018 de Moto3 en vivo y en directo online

Google Plus

¡Buenos días a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera del GP de los Países Bajos en vivo. La carrera tendrá lugar a partir de las 11:00 horas.

Enea Bastianini saldrá desde la segunda posición. | FOTO: Noelia Déniz VAVEL

Enea Bastianini, 2º (1:42.349): "Estoy contento con esta primera fila. El fin de semana comenzó un poco cuesta arriba, tuve problemas para correr como quería. Esta mañana trabajamos en el frente y el cambio me dio confianza con el neumático. Tal vez en la última vuelta cometí algunos errores y no pude mejorar. ¡Mañana queremos luchar por las primeras posiciones!".



Jorge Martín saldrá desde la pole. | FOTO: Noelia Déniz VAVEL

Jorge Martín, 1º (1:42.039): "En primer lugar, me gustaría dar las gracias a los chicos de la clínica que me ayudaron mucho con el problema del pie, que está mejorando en cada vuelta. Trabajamos bien con el equipo y la configuración de la moto fue excelente: completamos muchas vueltas hoy y encontramos un resultado que nos da grandes esperanzas para mañana. Sabemos que Bastianini y Canet son fuertes y tienen un gran ritmo, así que trataremos de quedarnos con ellos".

En la sesión de clasificación no ha habido grandes sorpresas, excepto quizás por la tercera plaza de Nicolò Bulega que no estaba teniendo un buen inicio de temporada. La pole se la ha llevado Jorge Martín, seguido muy de cerca por Enea Bastianini. Arón Canet no ha podido repetir como el más rápido y termina en cuarta posición. El líder del campeonato, Marco Bezzecchi, saldrá desde la octava posición de la parrilla de salida, por delante de Marcos Ramírez, que ha dado un gran paso adelante con respecto al viernes.

Ya en la mañana del sábado Marco Bezzecchi tomó la delantera en el FP3. Tras él, terminaron Arón Canet y Tatsuki Suzuki. A pesar del dolor que siente en el pie derecho, Martín consiguió terminar en octava posición.

Gabriel Rodrigo, tercero el viernes en Assen. | FOTO: Noelia Déniz VAVEL

Gabriel Rodrigo, 3º (1:42.815): “Estoy muy contento. En los dos últimos Grandes Premios hemos logrado buenos resultados el domingo, pero quizás empezábamos demasiado lejos el viernes, para mejorar el sábado y seguir así el último día. Lo llevábamos siempre un poco a rastras, ya que íbamos un pasito por detrás y necesitábamos cambiar más cosas de un día para otro. Nuestro objetivo aquí para empezar era mejorar el potencial desde el inicio, para podernos centrar en nuestro ritmo y en el estilo de pilotaje, y no tanto en hacer cambios drásticos sobre la moto. Creo que hemos conseguido este objetivo, que era el principal. Estoy feliz por eso y por la posición, un Top-3 ya desde el viernes es muy positivo, después del podio de Montmeló. Intentaremos seguir trabajando de esta forma mañana. Siempre disfruto mucho en este circuito, así que espero tener una buena carrera".

Jorge Martín terminó en segunda posición el viernes. | FOTO: Noelia Déniz VAVEL

Jorge Martín, 2º (1:42.771): "Ha sido un día positivo: pude encontrar una buena sensación con la moto de inmediato, algo que nunca sucedió en Montmeló. Esta tarde puse llantas nuevas durante los últimos minutos para mejorar un poco mi tiempo; desafortunadamente, abrí el acelerador un poco antes y terminé con un highside. Me duele un poco el pie, pero no hay nada de qué preocuparse, así que mañana seguiremos trabajando en esta dirección".

Arón Canet, el más rápido en el primer día en Assen. | FOTO: Noelia Déniz VAVEL

Durante el FP2 en Assen los pilotos tuvieron que hacer frente al viento, que soplaba con más fuerza que en la sesión de la mañana. Esto no impidió a Arón Canet hacer el mejor tiempo y marcharse como el piloto más rápido de la jornada. Jorge Martín, que terminó segundo en la combinada de tiempos, sufrió una caída al final del entrenamiento en la que se daño el pie derecho, aunque no hay fractura. Gabriel Rodrigo terminó en tercera posición.

La primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de los Países Bajos terminó con Jorge Martín al frente, separado por tres décimas de Marco Bezzecchi. John McPhee fue tercero y el ganador del año pasado, Arón Canet, cuarto, a seis décimas del piloto madrileño. Bastianini cerró el top five de este FP1.

Jorge Martín es el piloto que más veces ha ganado esta temporada: Catar, América e Italia. Sin embargo, acumula tres caídas y un undécimo puesto en Argentina, lo que le hace estar en tercera posición del campeonato. Marco Bezzecchi, el líder de la categoría, solo ha ganado una vez esta temporada, en Argentina, pero acumula cuatro podios que lo colocan al frente de la clasificación. El último ganador de la categoría ha sido Enea Bastianini, que subió al podio en el Gran Premio de Catalunya junto a Bezzecchi y Gabriel Rodrigo.

Arón Canet celebrando la victoria el pasado año en Assen. | FOTO: Mirco Lazzari Getty Images

En 2017, el podio en el Gran Premio de los Países Bajos estuvo formado por Arón Canet, que ganó su segunda carrera en la categoría en Assen, con Romano Fenati segundo y John McPhee en tercera posición. Joan Mir, que peleaba por el título con Fenati, terminó en novena posición.

Para este fin de semana no se esperan lluvias en Assen, algo inusual tratándose de esta cita, que normalmente es una de las más inciertas en lo que a meteorología se refiere. Se espera una temperatura máxima de 26º y la mínima será de 13º, algo más cálidas que en los últimos años. La lluvia no aparecerá, en cambio sí habrá viento, que puede llegar hasta los 21 km/h.

Los pilotos con más poles en "La Catedral" son Jorge Martín y Enea Bastianini, empatados a dos. No hay ningún piloto actualmente en la categoría que haya ganado más de una vez en Assen. Los tres últimos vencedores han sido Arón Canet, Pecco Bagnaia y Miguel Oliveira. El récord del circuito lo tiene Jorge Navarro desde el año 2015 con un crono de 1:42.135, mientras que la vuelta rápida la hizo Enea Bastianini ese mismo año y marcó 1:41.283.

Vista aérea del Circuito TT de Assen. | FOTO: Circuito TT de Assen

Assen tiene una longitud total de 4.500 metros y una de las rectas más cortas de todo el calendario: 487 metros. En la pista neerlandesa se entrelazan un total de 18 curvas, seis de izquierda y 12 de derechas, con una anchura del asfalto de 14 metros.

El Circuito TT de Assen es conocido como "La Catedral" del Motociclismo. Y no es para menos. Assen es el único circuito que alberga el Campeonato del Mundo de Motociclismo desde su creación en el año 1949. En 1999 se llevó a cabo una reforma y modernización del circuito, hasta que en el año 2010 estas mejoras comenzaron a extenderse a la propia pista, con el rediseño de la primera parte del circuito.