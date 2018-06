Gagne: "Solo me estoy divirtiendo, tratando de llevar este proceso paso a paso"

Google Plus

El último Round de SuperBikes tuvo lugar en el mítico escenario de Laguna Seca y muchos de los pilotos pisaban por primera vez en la temporada territorio de casa, lo que hacía que tuvieran un extra de motivación. Uno de estos pilotos fue Jake Gagne.

Gagne debutó el año pasado con su equipo actual, el Red Bull Honda World Superbike Team, en la categoría de SBK en este mismo circuito, donde consiguió un top 10, por lo que las ganas de volver a pisar este trazado y realizar un buen fin de semana estaban al 100%. El objetivo principal era conseguir un top 10 en el fin de semana y el estadounidense se hizo con uno en las dos carreras. Antes de la Carrera 1 se llevaba a cabo la tanda clasificatoria de las Superpole. Gagne se quedaba en la Superpole 1 consiguiendo un 16º puesto para la parrilla de salida para la primera carrera del fin de semana.

El que fuera campeón de las Red Bull Rookies Cup en el 2010 consiguió una décima posición en la primera tanda de este Round, remontado seis posiciones respecto a su posición en la salida. La posición en parrilla de salida no variaba mucho en la Carrera 2, Gagne volvía a salir desde la sexta fila de parrilla. El piloto de Honda sufría un pequeño susto en la vuelta 22 ya que perdió la trazada y se salió a la grava en la curva 2, pero a pesar de esto pudo conseguir una novena posición, consiguiendo así su mejor clasificación personal en lo que va en el campeonato.

Foto: WorldSBK.com

Estando en casa los pilotos intentan hacer su mejor actuación y Gagne quedó satisfecho con lo conseguido. "Nuestro objetivo era estar entre los 10 primeros y lo hemos hecho realidad. He hecho un par de buenas carreras, un par de carreras solitarias en realidad. Estar tan atrás en la parrilla ha sido difícil en esas primeras vueltas, no he podido hacer mi mejor comienzo, pero estoy contento. Avanzamos mucho durante todo el fin de semana, la Fireblade ofrece un feeling realmente bueno. Conseguir un buen resultado aquí para todos ha sido increíble", comentaba Gagne el domingo.

El primer año de Gagne está teniendo buenos momentos a la vez que momentos más difíciles, pero el piloto de California disfruta de cada Round. "Un par de fines de semana a principios de año nos retrasaron bastante, y cometí algunos errores en el camino, pero he aprendido mucho durante todo el proceso. Solo me estoy divirtiendo, tratando de llevar este proceso paso a paso", confesaba el piloto.