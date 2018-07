Jorge Martín: "Ha sido una carrera complicada"

El madrileño lo estaba haciendo muy bien en los Países Bajos. Ya lideró el primer entrenamiento, aunque tuvo la mala suerte de sufrir una caída con highside incluido en el FP2 que pondría en duda su disponibilidad en el gran premio, pero afortunadamente no tendría ninguna fractura ni nada que evitar que él mismo fuera el poleman en la jornada del sábado incluso batiendo un récord: Jorge Martín es el piloto con más poles en la categoría pequeña, con 14 en su casillero.

Rompiendo la estadística, Martín ha ganado desde la primera plaza de la parilla en territorio holandés. “Ha sido una carrera complicada. He salido tirando mucho y sabía que tanto Enea como Canet iban a venir conmigo porque tenían ritmo. No me esperaba ni a Bezzecchi ni a McPhee tan fuerte, toda la carrera molestando mucho incluso con adelantamientos peligrosos con momentos en los que he preferido estar último sin jugármela”, declaraba el español.

Jorge Martín es el hombre con más poles en Moto3 | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Además, con 42 grados en la pista la gestión de los neumáticos es siempre importante, sobre todo en el flanco derecho al ser un circuito con mayor número de curvas a la derecha. “He estado guardando neumáticos sobre todo como en Austin más o menos”, exponía Jorge. Un factor clave de la carrera también ha sido que el madrileño admitió “tener un problema en el freno delantero porque estaba muy blando y lo tenía muy cerca de la mano”, y que si la carrera “hubiese sido en grupo” habría sido muy difícil.

La estrategia de Jorge usualmente es intentar escaparse en los primeros términos de la prueba, pero hoy era totalmente distinta. “Este era nuestro objetivo: buscar un grupo pequeño delante y me aseguré de que pasara. He visto que a cuatro vueltas del final nadie quería tirar, Bezzecchi me dejaba y yo tampoco quería. Luego vi en la pantalla que McPhee estaba segundo detrás de mí y pensé ‘ahora es el momento’ y me puse a hacer tiempos de 42 que al final es el ritmo que hemos tenido durante el fin de semana. La moto ha ido muy bien, en Montmeló había perdido confianza, pero ahora estoy muy fuerte”, concluyó el piloto a lomos de una Honda.