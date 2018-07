Marc Márquez: "No quería una carrera así"

Marc Márquez empezaba el gran premio de los Países Bajos llevándose su primera pole en este circuito, pues nunca la había conseguido aquí, y dejando como único objetivo en cuanto a poles a Motegi. El domingo pintaba complicado para el de Cervera porque había muchos pilotos muy fuertes durante todos los entrenamientos. Y así ha sido, la carrera de la categoría reina ha sido de infarto, muchos pilotos batallando por las primeras posiciones, y entre ellos el piloto de Honda, que a falta de tres vueltas se ha colocado primero y ya no han podido con él.

Márquez ha reconocido que no quería una carrera como la de este domingo. “Adrenalina a tope. No quería una carrera así. Cuando vas liderando el campeonato y tienes puntos de ventaja no quieres entrar en peleas. Ha habido hachazos en cada curva y si no atacabas no podías ganar posiciones”, ha comentado el "93" nada más finalizar la carrera.

El piloto de Honda esperaba algo más para la carrera aunque finalmente quedaba contento por lograr ganar de nuevo en Assen, ya que no lo hacía desde el 2014. “Antes de la carrera esperaba tener algo más, pero al final lo he dado todo. No quería llegar a la última variante en grupo por si acaso. Los pilotos de detrás, en ese punto, tenían mucha ventaja, así que decidí apretar para ver si se molestaban entre ellos”, ha declarado.

Marc Márquez en el GP de Cataluña. Foto: Zimbio

“Esta vez tocaba ser el más listo de la clase”, dijo Marc tras una lucha durante toda la carrera, donde se ha visto primero en varias ocasiones pero fuera del podio en muchas otras, salvando toques y adelantamientos entre unos y otros. “Fue una carrera muy bonita, con mucho respeto entre todos, con adelantamientos al límite”, decía el catalán.

El actual líder del mundial ha agrandado hoy su ventaja en la clasificación general con respecto a Valentino Rossi, que va segundo en la lucha por el que sería su décimo mundial, a 41 puntos de Marc. “El jueves hablé con el equipo y les dije que si aquí quedábamos por delante de las Yamaha significaba un buen paso adelante. Lo importante es que con marea alta o marea baja, estamos allí”, decía el "93".