Maverick Viñales: "He podido ser agresivo, iba a todo o nada"

Maverick Viñales, que salía sexto, ha demostrado tener un buen ritmo durante todo el fin de semana, y así lo ha sido en la carrera, donde ha logrado su segundo podio de la temporada tras el conseguido en Austin, pero si se quiere ver la anterior vez que Maverick subía al podio habría que remontarse a Australia del año pasado. Unos resultados que demuestran que la temporada del piloto de Rosas ha sido una verdadera montaña rusa, donde tan pronto se encuentra en la cima como sale del Top10.

Según dijo el propio Viñales, en los test de Montmeló las Yamaha dieron un gran paso al frente y lograron solucionar algunos de los problemas que llevan arrastrando desde el año pasado. "Por supuesto que hemos mejorado, ya lo dije después del test de Montmeló. Me sentía más fuerte con depósito lleno. El equipo ha hecho un gran trabajo. Poco a poco vamos ajustando las cosas de la moto. Todavía falta un poquito en electrónica, pero vamos llegando y estamos a un buen nivel", ha comentado el "25" tras la carrera de hoy.

El catalán ha lamentado no haber podido hacerse con un puesto superior en la parrilla de salida para haber tenido la posibilidad de ganar la primera carrera del año. "En la salida no perdí posiciones y si hubiese partido en primera línea creo que habría podido intentar apretar", contaba Mack.

Maverick en Le Mans. Foto: Zimbio

Ha sido la primera vez que Viñales ha estado dentro de la pelea por el podio. "Creo que tenía un poquito más. Pensaba que tenía la oportunidad de irme porque me sentía muy fuerte", ha dicho al respecto.

Tras el toque que tuvo con Marc en uno de los incontables adelantamientos que se han producido a lo largo de la carrera, ambos se han salido de la trazada y han perdido posiciones, pero poco han tardado en recuperarlas, y el piloto de Yamaha también ha querido hacer referencia a la pérdida de posiciones. "Incluso cuando me salí a cuatro vueltas del final me pude volver a enganchar, y eso significa que tenía ritmo", ha comentado.

Maverick Viñales acababa muy contento una carrera en la que se ha vuelto ver al Maverick de antes. "He podido ser agresivo. Hacía tiempo que no me divertía tanto encima de la moto. Fui a por todas. Iba a todo o nada", concluía.