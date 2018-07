La Firma VAVEL MotoGP del GP de los Países Bajos: derroche de emoción y espectáculo

Google Plus

El Gran Premio de los Países Bajos nos regaló una carrera emocionante de las que hacía mucho que no veíamos en la categoría reina, puro espectáculo y puro motociclismo, con un sinfín de adelantamientos, salidas de pista, infinidad de movimientos en las primeras posiciones en la lucha por subir al podio, y además, pudimos volver a ver un triplete español, el primero de la temporada.

Marc Márquez, el más listo de la clase

Marc Márquez fue el claro dominador durante gran parte del fin de semana, donde dominó todos los entrenamientos hasta hacerse con la pole, la primera en el circuito holandés, y es que junto con Motegi, eran los dos únicos circuitos del mundial donde el "93" no había logrado nunca salir desde la primera posición de parrilla, ahora tenemos que esperar al gran premio japonés para ver si el actual líder del mundial hace pleno de poles en todos los circuitos.

El piloto de Cervera estuvo envuelto en la locura de la cabeza de carrera donde hasta ocho pilotos peleaban por los primero puestos, las Ducati dominaron gran parte de la carrera, pero con Marc vigilándoles desde muy cerca, los pilotos de Yamaha demostrando que habían recuperado la confianza en sus motos y dos pilotos satélite metidos en ese gran grupo.

A falta de cuatro vueltas y tras haber peleado codo con codo con un Maverick Viñales más fuerte que nunca y con unas Ducati que poco a poco fueron perdiendo fuerza, Márquez se colocaba en la primera posición, de donde ya ninguno de los perseguidores puedo quitar, y rompiendo la carrera consiguió escapar de la locura y ganar la que es su cuarta victoria de la temporada, la 39 en la categoría reina y la 65 en su trayectoria en el Mundial de Motociclismo.

Esta victoria le hace ampliar la ventaja en la lucha por el mundial que tiene sobre Valentino Rossi, que ahora está a 41 puntos por debajo de Marc, después de quedar quinto en este gran premio

Marc Márquez en el podio de Assen. Foto: Box Repsol

Álex Rins, la sorpresa del fin de semana

​El piloto barcelonés ha demostrado en este gran premio que la Suzuki tiene nivel para pelear con las primeras marcas por la victoria. Una victoria que se le escapó por los pelos a Álex Rins, otro de los pilotos que estuvo envuelto en la emocionante lucha por el podio de la Catedral.

Rins no está teniendo un comienzo de temporada sencillo, y es que las caídas que está sufriendo le impiden demostrar el trabajo y la eficacia de la Suzuki que pilota, en el GP de casa no lo tuvo fácil tampoco con los problemas que le fueron surgiendo durante todo el fin de semana. Pero Álex llegó a la Assen y resurgió de sus cenizas, peleó por las primeras posiciones e incluso le arrebató a Maverick Viñales la segunda posición en la chicane de la última vuelta, a pocos metros de cruzar la línea de meta.

Una victoria que para nada esperaba el catalán, que empezaba el día con malestar dado un dolor de estómago que no hizo más que darle suerte para acabar el día de la mejor forma posible, con su segundo podio de la temporada, tras su tercer puesto en Argentina.

Rins en los test de Sepan. Foto: zimbio

Maverick Viñales, una carrera para ganar

El piloto de Yamaha aterrizó en Assen con esperanzas de encontrarse con una moto competitiva y así lo hizo, el viernes dominó los entrenamientos libres, lo que hacía pensar en una buena carrera para Maverick, que hace más de un año que no gana una carrera debido a los problemas que las Yamaha llevan arrastrando desde hace ya bastante tiempo.

El domingo Viñales, que salía desde la sexta posición, hizo una buena arrancada y logró no perder posiciones, algo que le ayudó a meterse de lleno en la lucha por el podio desde los primeros compases. Peleó con Márquez por la primera posición incluso llegando a dominar por un momento la carrera, pero ambos iban muy fuertes y se fueron largo, lo que les hizo perder posiciones; pero Maverick ayer era muy fuerte y tenía ritmo para ganar por lo que volvió a ser segundo detrás de su compatriota.

Tras el adelantamiento de Rins en la última vuelta, Maverick cerraba el primer triplete español de la temporada en la categoría reina, en la que es sin duda una de las mejores carreras de la historia del motociclismo.

Maverick Viñales en Montmeló. Foto: Noelia Déniz- VAVEL

Los pilotos de Ducati, de más a menos

Las Ducati empezaron dominando en gran premio, Jorge Lorenzo que nos mostró una vez más el perfecto manejo que tiene de las salidas, se colocó primero en la primera curva, y así siguió durante algunos giros, lo que auguraba una carrera de las que nos tiene acostumbrados, en solitario y dominando de principio a fin. Pero nada más lejos de la realidad, y pese a intentarlo , el resto de pilotos no dejaron que el mallorquín se escapara.

Jorge peleó con Márquez, con quien incluso llegó a tocarse, con su compañero de equipo, Andrea Dovizioso, incluso con Valentino Rossi, que le tocó por detrás aunque por suerte sin consecuencias, además de con el resto de pilotos que como él luchaban por ganar. Pero el "99" fue perdiendo algo de ritmo debido a los neumáticos y, según el piloto de Ducati, su poca destreza en el cuarto parcial, ​y solo pudo acabar séptimo.

Por su parte, Andrea Dovizioso estuvo también involucrado en la lucha por las primeras posiciones, y parecía que tenía algo más de ritmo que su compañero de box, fue otro de los pilotos que llegaron a liderar la carrera, pero su pelea con Valentino en los últimos giros y su adelantamiento al de Tavullia en la curva uno de la última vuelta, hizo que ambos perdieran posiciones y se quedó fuera del podio por muy poco.

Jorge Lorenzo en test oficiales. Foto: Lucas ADSC - VAVEL

Una larga cabeza de carrera

Valentino Rossi fue otro de los grandes protagonistas de la inolvidable carrera de Assen, y volvió a demostrar que pese a todas las opiniones contrarias, el piloto de Tavullia está preparado para luchar por su décimo mundial. El nueve veces campeón del mundo regaló a los espectadores una clase magistral de pilotaje, con incontables adelantamientos que nos levantaban de nuestros asientos, una lucha que le llevó incluso hasta la primera posición, pero el resto de pilotos y sobre todo Andrea Dovizioso no se lo puso fácil y no pudo más que acabar quinto, una posición que le agranda la distancia con Marc en la lucha por el mundial pero que le mantiene en la segunda posición.

Cal Crutchlow y Johan Zarco, pese a no llegar a estar en los puestos más altos durante la carrera, también pelearon por ellos, y entre ellos por ser el primer satélite. Finalmente fue el piloto inglés quien se llevó el gato al agua, quedando justo por delante de Jorge Lorenzo a quien pudo adelantar en la última parte de la carrera, y Johan acabó octavo.