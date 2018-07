Jorge Lorenzo: "No he podido aguantar hasta el final"

Jorge Lorenzo, que salía desde la décima posición de la parrilla, nos regaló una salida brillante colocándose segundo en la primera curva. “La salida fue muy buena, pude adelantar a muchos pilotos. Tuve un poco de suerte porque casi todos se fueron a la parte interior y me dejaron mucho espacio libre, lo que me ha permitido llegar segundo a la primera curva”, dijo el "99".

Demostró que las mejoras de su Ducati estaban dando resultados y pudo estar delante e incluso liderar la mitad de la carrera. “Fue una sorpresa estar delante tanto rato porque no tenía el ritmo de Marc, era seis décimas más lento que él. Perdía dos décimas en el último sector, y por hacer más de lo que podía perdí mucho energía. Hacía mucho viento y este es un circuito muy físico”, reconoció el mallorquín.

“Por desgracia no pudimos resolver los problemas en el último sector, y cuando las gomas cayeron y la energía comenzó a faltar, eso me impidió pelear por algo grande. Al final optamos por la goma blanda delante y la verdad es que la combinación con la dura trasera hacía que se me cerrada de delante. Pero al final me ha bajado mucho la goma delantera y me faltaban energías y no he podido aguantar hasta el final” así contó Jorge el por qué de su decadencia a lo largo de la carrera.

Jorge Lorenzo en Montmeló. Foto: Noelia Déniz - VAVEL

“Creo que el año que viene lo haré mejor en ese último sector”, , comentó el piloto que el año que viene correrá junto con Marc Márquez en Honda.

El que fuera su compañero de equipo en Yamaha, Valentino Rossi le tocó por detrás ​cuando iba liderando la carrera, aunque, con mucha suerte para ambos, sin consecuencias para ninguno de los dos pilotos que peleaban por el podio. El balear quiso hacer referencia al toque: “En el golpe con Valentino me asusté mucho, tuvimos mucha suerte de no caernos porque era una zona muy rápida, en la que se va muy deprisa y venían muchos pilotos detrás a toda velocidad”.

Pero también quiso reconocer que la culpa no había sido de Rossi, “No sabía quién era el que iba detrás. Perdí el agarre en la goma delantera y se me cruzó de delante, y para evitar irme al suelo tuve que reducir la velocidad”