El WorldSBK vuelve a Jerez en 2019

Ya es oficial. El Circuito de Jerez- Ángel Nieto volverá a albergar el Campeonato del Mundo de Superbikes. No será esta temporada, ya que finalmente el round 12 del calendario se celebrará en Argentina, pero sí a partir de la próxima y durante los tres años siguientes. De esta forma, el trazado jerezano acogerá este campeonato hasta el año 2021.

En un principio, Jerez quedó fuera del calendario del Mundial de Superbikes para esta temporada, asumiendo el papel de circuito reserva en el caso de que el nuevo trazado argentino El Villicum no llegase a tiempo para organizar el evento. Sin embargo, el circuito ubicado en la provincia de San Juan ha cumplido con el pago del canon establecido por Dorna y las obras van avanzando y estarán finalizadas para el mes de octubre, cuando se celebrará el round 12.

Dorna confirmó al Circuito de Jerez - Ángel Nieto que la prueba se celebraría en Argentina, puesto que el circuito había cumplido con los requisitos, por lo que no se celebrará la cita en Jerez. Sin embargo, esto no ha supuesto un gran problema para el circuito andaluz, que ya tiene cerrado el acuerdo para las próximas tres temporadas con la empresa organizadora del campeonato. De esta forma, durante los años 2019, 2020 y 2021, Jerez acogerá no solo el Campeonato de Superbikes, también celebrará el Gran Premio de España del Mundial de Moto GP.

El WorldSBK durante el último round celebrado en Jerez. | Foto: WorldSBK

Además, también será protagonista durante la pretemporada, cuando acogerá los entrenamientos de cara a la próxima temporada. A finales de noviembre, el Circuito de Jerez – Ángel Nieto acogerá entrenamientos tanto de Superbikes como de Moto GP, que contarán con la práctica totalidad de los equipos del campeonato.

En la última cita del Mundial de Superbikes que se celebró en Jerez, la pasada temporada, Jonathan Rea se hizo con la victoria en las dos carreras.