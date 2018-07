Previa Ducati GP de Alemania: el ritmo a seguir

Google Plus

Para el equipo oficial de Ducati el último gran premio fue de locura. Después de dos victorias consecutivas de la mano de Jorge Lorenzo, no pudieron estar al nivel del listón que dejaron muy alto en Mugello y Catalunya, aunque la última carrera fue un espectáculo y el podio no estuvo claro hasta la última vuelta. Sin embargo, para el circuito de Sachsenring vienen renovados ya que cada cita es muy diferente porque nunca se sabe en MotoGP.

Con un cuarto puesto para Andrea Dovizioso y una séptima plaza para Lorenzo acababa el octavo gran premio de la temporada. Andrea lo definía como que trató de "hacer su trabajo", y admitió que el cuarto puesto "le supo a gloria". En cambio, Lorenzo hizo posiblemente de las mejores salidas de la historia de MotoGP: partía desde la décima posición de la parrilla y lideró la primera vuelta.

Acabó la racha consecutiva de Jorge

Jorge Lorenzo no pudo hacer nada más el domingo de Assen. Comenzó la carrera con una fuerza descomunal saliendo en la tercera línea de la parrilla y tan sólo en la primera curva se colocó tercero, aunque remató esta acción liderando la carrera unas curvas más tarde, para cruzar meta con la presión de Marc Márquez en el colín de la Desmosedici. A pesar de esto, tal y como avanzaba la prueba fue perdiendo agarre en los neumáticos y tuvo que conformarse con la séptima posición al acabar.

Jorge Lorenzo peleará por seguir de forma positiva | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

A pesar de no poder hacer ni siquiera podio en territorio holandés, el piloto balear llega con positividad a Alemania: “Llegamos al ecuador de la temporada con un balance bastante positivo, hemos ido creciendo con el paso de los meses, trabajando bien y creo que ahora tenemos un paquete que nos permite ser competitivos en todo tipo de circuito. Sachsenring es un circuito donde teóricamente nos tocará sufrir porque tanto a mi como a la Ducati nos ha costado, pero donde intentaremos sacar el máximo provecho de todas nuestras armas. Será clave entender con qué tipo de setting saldremos el viernes para empezar fuertes el fin de semana", zanjaba Jorge.

Dovizioso, en línea ascendente

El italiano que el año que viene se mantendrá en las filas de Ducati junto a Danilo Petrucci hizo una gran carrera en el Gran Premio de los Países Bajos: parecía que volvía a ser el Dovi del año pasado, que lucha a cuchillo arriba, peleando por hacer podio o ganar. Finalmente, en los últimos pianos del circuito del TT Assen acabó en una batalla con Valentino Rossi por la cuarta plaza, cuyo resultado obtuvo el de Ducati.

Andrea Dovizioso seguirá trabajando en Sachsenring | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Después de quedarse a las puertas del podio, hay que hacer borrón y cuenta nueva en cada fin de semana de carreras, y eso ha hecho Andrea. "Me veo siendo competitivo como me lo veía antes de Assen. La moto es algo mejor que la del año pasado, pero aún no estamos del todo contentos con la gestión de las gomas. Todavía lo podemos hacer mejor. Sabemos lo difícil que es este fin de semana. Cuando corres en un circuito tan estrecho y pequeño, se complican las cosas. Este año, además, las gomas son nuevas, así que aún hay más incertidumbre", añadía el vigente subcampeón de la categoría reina.