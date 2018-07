Vierge lidera en Moto2 por primera vez

Google Plus

Los cronómetros de la categoría intermedia casi salen ardiendo hoy. Por la mañana, 23 pilotos de la parrilla de Moto2 estaban metidos en un segundo, y los tres primeros en 29 milésimas: Dominique Aegerter, Andrea Locatelli y Lorenzo Baldassarri. En la FP2 con más temperatura en la pista las cosas se ponían aún más abiertas, tanto que el segundo de distancia se extendió a una cifra de 28 pilotos dentro, lo que augura que el domingo la carrera de Moto2 será un espectáculo digno de ver.

Suiza en Alemania

Dominique Aegerter ha liderado por primera vez en 2018 un entrenamiento de Moto2. El piloto suizo está a los mandos de una KTM, marca que ha demostrado ser competitiva frente a las numerosas Kalex e incluso a Speed Up, que se ha unido a la pelea gracias a las hazañas de Fabio Quartararo. Aegerter registró un 1'25.172 para ponerse en cabeza, pero otra cosa que sorprendió fue el tiempo de Locatelli, a tan sólo 26 milésimas del suizo. A todo esto, Baldassarri quiso unirse a la fiesta y cerró el top 3 de los más rápidos en la primera sesión libre del Gran Premio de Alemania.

España en lo más alto

Xavi Vierge ha conseguido por fin ser primero en una sesión de Moto2 y, después de unas carreras difíciles, el piloto del Dynavolt Intact ha culminado un tiempo de 1'24.750 para colocarse líder en la clasificación combinada del viernes en Sachsenring. Esto hace que la confianza aumente en el piloto español, así como las sensaciones positivas sobre su Kalex.

Alex Márquez, segundo en la combinada | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Álex Márquez ha acompañado a Vierge en la segunda posición y a tan sólo 25 milésimas de diferencia. Por este motivo, el de Cervera está entrando en una buena racha viniendo de Catalunya y Assen con dos podios consecutivos, los que suman ya un total de cinco veces en las que Márquez se sube a los cajones de honor, por lo que la línea de mejora del piloto del Estrella Galicia va muy bien encaminada en Alemania y puede hacer el tercer podio consecutivo antes de marchar al parón veraniego.

Las pruebas de Bagnaia y el top 3 de Schrotter

Está claro que Pecco Bagnaia no ha tenido hoy su mejor día en lo que va de campeonato. El italiano ha sido vigesimoquinto en la FP1 con un motivo sólido, y es que en el piloto del Sky VR46 ha estado probando un nuevo chasis de Kalex que no le ha favorecido en absoluto, y la principal consecuencia ha sido estar tan retrasado en la tabla, cosa a la que Pecco no tiene acostumbrado al público.

A pesar de esto, en el segundo entrenamiento ha podido mejorar subiendo hasta el quinto puesto, el mismo en el que ha quedado en la clasificación combinada justo por detrás de Pawi, una de las sorpresas del día. Además, Bagnaia sufrió una caída rápida por lo que necesitaba tiempo para arreglar su moto, pero una bandera roja contribuyó al trabajo de sus mecánicos. La bandera fue a causa de la caída de Federico Fuligni donde su moto hizo que un air-fence se pinchara y los comisarios tuvieran que sustituirlo por otro en buen estado.

Marcel Schrotter, tercero en la combinada | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Por otro lado, en el Dynavolt Intact tuvieron doble alegría. Marcel Schrotter ha estado liderando casi todo el segundo entrenamiento, cosa que ha hecho en varias ocasiones esta temporada, pero en contraste todavía no ha podido subir al podio así que el piloto alemán deberá mejorar su ritmo en carrera para intentar coronarse delante de toda su afición.

Las incidencias en Moto2 han sido varias en el día de hoy: han caído sin consecuencias Brad Binder, Pecco Bagnaia, Federico Fuligni, Stefano Manzi e Iker Lecuona.