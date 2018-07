Vicente Pérez dice adiós al CEV

Google Plus

Hace unos días se daba a conocer la noticia de que Livio Loi no continuaría la próxima temporada en el Real Avintia Racing en el campeonato del mundo de MotoGP por lo que la vacante de este quedaba libre para el piloto valenciano Vicente Pérez, quien pasará del FIM CEV Respol al Campeonato del Mundo de MotoGP la temporada que viene, pero las 11 carreras restantes de esta temporada también las competirá.

La llegada al CEV

Vicente Pérez, desde el año 2015 compite en el FIM CEV Repsol de la mano del Real Avintia Racing Team en la categoría de Moto3. Durante los años de competición en este campeonato ha tenido la oportunidad, también, de participar como wild card en algunos de los circuitos españoles de MotoGP.

En la categoría del FIM CEV, en la que actualmente competía el valenciano, se caracteriza por el gran número de pilotos que hay y que cada fin de semana están luchando entre ellos por conseguir el mejor resultado posible. En el 2015, Vicente Pérez llegaba al FIM CEV Repsol de la mano de la Cuna de Campeones, en el año de su debut en este campeonato quedó, al final de la temporada, en la 23ª posición. De las 8 carreras de la temporada, el valenciano no pudo participar en dos y en total no pudo clasificarse en 5 carreras. Todo y esto Vicente consiguió una novena posición en la última carrera del año.

Foto: Real Avintia Racing Team

2016

En su segundo año en este campeonato el piloto de la Cuna de Campeones tuvo una temporada más constante, tan sólo falló en 3 carreras, en una no participó y en dos no clasificó, en este año consiguió 4 TOP10 lo que hizo que subiera hasta la 19ª posición en la clasificación general. Pero, el año pasado el valenciano tuvo una de las mejores temporadas desde su llegada.

2017

En 2017 cambió de equipo, Vicente fichaba por el Real Avintia Racing, su equipo actual, y en toda la temporada no bajó del Top10 en todas las carreras y consiguió sus primeros podios, fue esta constancia y el no dejar de luchar lo que le llevaron a conseguir la cuarta plaza de la tabla general del campeonato, pero no sólo eso, en 2017, el piloto procedente de Cullera participó también como piloto invitado en algunas de las carreras de MotoGP.

Foto: Rocío Hellín Vavel

2018

En lo que llevamos de 2018, Pérez está a 58 puntos del primer clasificado, pero a partir de ahora, el piloto de 20 años se centrará en el mundial de MotoGP, donde en Sachsenring será su primera carrera en este campeonato del mundo como piloto oficial y continuará visitando las citas del calendario de MotoGP hasta la última cita del campeonato en Valencia. El próximo año el FIM CEV ya no contará con su presencia puesto que será piloto del Real Avintia Racing Team pero esta vez de la categoría pequeña de Moto3 de MotoGP. El dorsal del valenciano será el número 77 en honor a su gran amigo Andreas Pérez.