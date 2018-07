Jorge Martín: "Tenemos que seguir esta línea"

Jorge Martín ha conseguido su segunda victoria consecutiva junto con la de Assen en un circuito que precisamente no le trae buenos recuerdos, por lo que ha conseguido quitarse esos demonios de encima. "Ha sido una carrera muy buena. Todo el fin de semana me he centrado mucho en hacer ritmo, que creo que era el modo de ganar. He salido a la carrera con ganas. Sabía que el neumático duro me podía aguantar toda la carrera bien, entonces sobre todo tenía que conservar porque hacía mucho calor y el duro en estas condiciones no lo había probado", declaraba el de Del Conca Gresini.

Al principio ha sido una carrera de grupo en el trazado más corto del calendario del mundial, por lo que prácticamente casi toda la parrilla podía optar a podio o victoria: "Estaba en el grupo y mi compañero me adelantaba muy agresivo y me echaba para fuera, no sé por qué. Luego sentí un toque y pensaba que me iba al suelo y hacía otro cero. Cuando he visto que llegaban Arenas y Gabri he pensado que era el momento de atacar porque no quería mucho lío. En cada vuelta metía dos décimas que al final era mi ritmo, y estoy muy contento de ganar de esta forma en Alemania después de lo del año pasado", comentaba Jorge.

Jorge Martín, líder de Moto3 | Foto: Marc González - VAVEL

Además, Martín añadía que su estrategia "siempre es intentar tirar desde el principio", porque cree que "es la forma de hacer una carrera con su ritmo". A pesar de ello, dice que hoy sabía que eran "muchas vueltas y tenía que aguantar hasta el final", aunque en otras carreras intentará romper desde el principio.

Haciendo balance del fin de semana, el de San Sebastián de los Reyes admite "ser muy competitivo", además de "tener la moto a muy buena mano ahora". Lo importante es que en su equipo "han vuelto a las sensaciones que habían perdido en Mugello y Montmeló", pero asegura que tendrán que seguir trabajando porque KTM traerá nuevos chasis en la segunda mitad de temporada.

Jorge también hacía balance de la primera parte de la temporada antes de las vacaiones: "Creo que estamos haciendo un año increíble. Si no hubiéramos tenido los dos fallos -que no fueron mi culpa- y el de Montmeló que sí cometí un error seguramente tendría dos podios más, que es el objetivo, puntuar en cada carrera. Tenemos que seguir en esta línea, somos muy fuertes y competitivos", exponía el piloto de Moto3.