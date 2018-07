Carrera GP de Alemania 2018 de MotoGP en vivo y en directo online

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera del GP de Alemania en vivo. La carrera tendrá lugar a partir de las 14:00 horas.

Fotomontaje: Martín Velarde - VAVEL

NOTICIAS DESTACADAS:

- Dani Pedrosa dice 'adiós' en Alemania



Era una posibilidad que estaba encima de la mesa desde que Dani Pedrosa y Honda anunciaron que, tras dieciocho años trabajando juntos, esta sería la última temporada que el piloto español competiría en las filas de la fábrica japonesa. A partir de ese momento, comenzó a abrirse todo un abanico de posibilidades y especulaciones acerca del futuro de Pedrosa, que hoy ha anunciado oficialmente que dejará de competir a final de esta temporada.

En cuanto a los pilotos españoles...



Álex Rins rodó dentro del grupo de los diez primeros durante la primera parte de la sesión; sin embargo, comenzó a perder posiciones hasta quedarse fuera del 'TOP10' a menos de veinte minutos del final y terminó undécimo. Justo por detrás del piloto de Suzuki, aparecieron los hermanos Esparagó, Pol en duodécima posición y Aleix en décimo tercera. Tito Rabat fue decimoquinto y Dani Pedrosa cosechó unos resultados más discretos durante esta primera jornada, en un circuito en el que históricamente siempre ha rodado muy rápido, y ha terminado en vigésima posición.

Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Danilo Petrucci: "Tenía que ser inteligente y utilizar a Jorge como objetivo"



De cara a la carrera, Danilo Petrucci y su equipo están centrándose en la electrónica de la moto, para conseguir adaptarla lo máximo posible a las exigencias del trazado. "Estamos trabajando mucho en electrónica para hacer que la moto sea lisa porque aquí tenemos solo dos o tres áreas de frenado duro y no tanto aceleración, así que tienes que estar muy fluido en la pista", ha afirmado Petrucci, que también reconoce no saber qué esperar en la segunda mitad de la carrera.

Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Marc Márquez: "Dicen que Quartararo cogerá la Yamaha"



El piloto de Cervera necesitó exigirse para quitarle la pole a Petrucci. Sin embargo, apretó hasta el final, consiguiendo asi la novena pole de la temporada. "Lo veía difícil. Ha habido un momento que pensaba que sí podía, luego que no. Todo ha sido en el transcurso del intento con el último neumático. Con el segundo juego de neumáticos he pensado 'sí se puede', pero en la primera vuelta he tenido un error, casi me caigo en la curva 3, ha salido mal y la última vuelta también he empezado mal porque he cometido otro error, pero lo he podido ir recuperando y ha sido un poco así. He estado a punto de tirar la toalla, de decir 'bueno, no se puede', pero he insistido y por cabezón he dado un poco más", señaló el piloto ante los medios de comunicación.

Foto: Twitter

ASÍ FUE LA CLASIFICACIÓN:



El hombre que ha ganado ocho veces seguidas en el trazado alemán logra su novena 'pole position' consecutiva en una vuelta de infarto. A pesar de no haber tenido uno de sus mejores fines de semana, con caída incluida en el FP4, Marc saldrá en la carrera de mañana en la posición del piloto más rápido del sábado, y buscará de nuevo romper récords, algo que también ha hecho hoy: con un crono de 1'20.270 ha consolidado el récord de la pole en Alemania.

LIBRES (VIERNES):



Álvaro Bautista fue la sorpresa de la tarde, terminando en décima posición. En el FP2, el talaverano se ha colado entre los cinco primeros clasificados de la sesión, y aunque durante la segunda mitad perdió algunas posiciones, se ha mantenido en todo momento rodando con los diez primeros. A menos de veinte minutos para el final, Bautista mejoró su tiempo para colocarse tercero, y a los pocos minutos, consiguió rebajarlo otra vez para quedarse a dos décimas de Márquez, que ocupaba la primera posición en esos momentos, aunque finalmente termine el día décimo.

Foto: Twitter

A pesar de que el viernes cayeran tímidamente algunas gotas, todo apunta a que la meteorología respetará a las tres carreras del domingo. Incluso los neumáticos sufrirán por las altas temperaturas, ya que a lo largo del fin de semana rondan los 25 grados ambientales y de entre 45 y 50 grados en el asfalto.

Foto: Twitter

Marc Márquez es el káiser de esta pista. En total de entre todas las categorías nadie ha ganado más veces que él, y es que el de Cervera lleva 8 años ganando sin interrupción en Alemania, dos veces en el caso de Moto2. El dueño de la vuelta rápida es Johann Zarco, quien en 2015 marcó un registro de 1'24.044 como el más bajo.

Foto: Twitter

El histórico Circuito de Sachsenring está situado en el estado de Sajonia, Alemania. Con una longitud de 3.7 kilómetros, su recta más larga consta de 700 metros y una anchura de la pista de 12 metros. Además, tiene un total de 13 curvas, de las cuales 10 son de izquierdas y 3 de derechas, lo que deteriora más el flanco izquierdo de los neumáticos.