La Firma VAVEL Moto3 del GP de Alemania: el as bajo la manga

Google Plus

Moto 3 está más vivo que nunca. Jorge Martín se va de vacaciones como líder provisional del campeonato con tan sólo siete puntos de ventaja sobre su principal perseguidor Marco Bezzecchi. Pero detrás de ellos, hay pilotos que quieren y son capaces de quitarles el trono.

La buena gestión de Jorge Martín

Jorge Martín ha dado otro golpe de autoridad sobre la mesa. El piloto madrileño llegaba a Alemania con el propósito de sacarse la espina que tenía clavada desde el año pasado. La lesión que sufrió le impidió correr aquí, pero este año venía a por todas. Y dicho y hecho.

El destino tenía guardado para Martín un fin de semana redondo. El piloto del Conca Gresini se hizo con la pole el sábado y se reafirma en su posición del hombre con más poles en la categoría pequeña, lleva quince, y seis en lo que va de temporada.

En carrera siguió la misma estrategia de todos los fines de semana, excepto en Catar: abrir hueco por delante de sus rivales y salir encaminado a cruzar línea de meta en primera posición. Pero no fue todo tan fácil. A Jorge le costó seguir esa estrategia, pues hasta que no quedaban siete vueltas no consiguió crear un hueco lo bastante grande como para rodar solo por el trazado alemán y lograr así la victoria.

Jorge Martín aún más líder| Foto: LucasADSC - VAVEL

El piloto madrileño ha conseguido este fin de semana, su décimo quinta pole, la sexta en lo que va de temporada, su quinta victoria en lo que este año y se va de vacaciones siendo líder en la general.

Bezzecchi y McPhee en el podio

Marco Bezzecchi no empezó de la mejor manera el fin de semana. En los entrenamientos del viernes consiguió un octavo puesto como mejor resultado de los entrenamientos, muy alejado de Martín. El sábado en la QP lograría mejorar tan solo una posición y quedó séptimo, lo que suponía una tercera fila en la parrilla.

Pero el domingo algo cambió. El italiano salió con ganas de subirse a lo más alto del podio y casi lo consigue. Peleó durante varias vueltas con un gran número de pilotos que buscaban lo mismo que él, e incluso llegó a ponerse primero en carrera, pero finalmente la espantada que el piloto madrileño realizó a siete vueltas para el final, hizo que Bezzecchi se subiera al segundo cajón del podio. Segundo puesto que le acerca un poco más en la general a su rival en la lucha por el título, Jorge Martín, puesto que están separados por tan sólo siete puntos.

McPhee tercero en Sachsenring | Foto: Lucas ADSC - VAVEL

John McPhee dejó su huella en Sachsenring. El piloto se metió entre los cuatro primeros pilotos el viernes, y aunque no hizo una buena actuación en la QP puesto que quedó octavo, se dejo la piel en la carrera. Alcanzó a Bezzecchi y durante varios giros ambos pilotos estuvieron discutiendo por la segunda posición, dejando al grupo de Ramírez, Canet, Masiá en la lucha por el cuarto puesto. Pero Marco defendió bien esa segunda posición, y finalmente McPhee logró subirse al tercer cajón del podio.

La lucha de Ramírez, Canet y Masiá

Marcos Ramírez se quedó a un paso del podio en el trazado alemán. El piloto español realizó una espectacular QP donde quedó segundo y saldría a rebufo de Jorge Martín. Ramírez, lideró la carrera tres veces, para caer a mitad de la carrera hasta el undécimo puesto. Con el paso de las vueltas, el buen ritmo del gaditano le bastó para subir puestos hasta meterse de nuevo en la lucha por el podio. Finalmente, acabó la carrera en cuarta posición y se va de vacaciones en el noveno puesto de la general.

Marcos Ramírez, cuarto en Alemania | Foto vía: Lucas ADSC - VAVEL

Aron Canet no tuvo un momento de respiro en toda la carrera. Para empezar, firmó el quinto puesto en la QP del sábado y el cuarto puesto en el WUP de la mañana En la salida de carrera se mantuvo entre los diez primeros, y siguientes vueltas no perdió la estela de la cabeza de carrera. Canet se encontró en un apretado grupo de nueve pilotos, donde ninguno de ellos hizo una concesión .El piloto del Estrella Galicia 0,0 ha conseguido sumar once puntos y posicionarse tercero en la provisional del campeonato.

Canet cree que podía haber mejorado esa quinta posición puesto que tenía mejor ritmo que varios de sus rivales, pero para él fue complicado superarlos en la recta. Tuvo algunos toques con otros pilotos y se quedó rezagado, por lo que volver a adelantar le fue complicado.

Aron Canet posicionó quinto en Sachsenring | Foto: Lucas ADSC - VAVEL

La actuación de Jaume Masiá fue heroica. El sábado, durante la FP3, el piloto español sufrió una espeluznante caída donde se luxó un dedo del pie. La dudad era, si podría o no, disputar el Gran Premio, pero finalmente fue declarado apto. A Masiá no le supuso mayor problema y realizó un cuarto puesto de película en la QP. En carrera luchó con el grupo de cabeza por el podio, pero finalmente, consiguió un sexto puesto más que merecido.

La remontada de Raúl Fernández

El piloto español protagonizó uno de los momentos de la temporada. Cuando iba luchando en el grupo cabecero, un toque con Dalla Porta hizo que se saliera de la trazada y tuviera que retroceder varias posiciones yéndose más allá del vigésimo puesto.

Raúl Fernández, noveno puesto de libro | Foto: fimcevrepsol.

En ese punto algo se activo, y Raúl comenzaría a dejarnos a todos boquiabiertos. Poniendo todo y más de su parte, el piloto español consiguió acabar la carrera en novena posición y entrar en los libros de las mejores remontadas de la categoría pequeña.