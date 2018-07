El polémico incidente de Alemania

La carrera del Gran Premio de Alemania para la categoría reina no comenzaba de la mejor manera. Tan sólo en el primer giro dos pilotos se iban al suelo y uno a la grava, aunque el incidente incluía a otro también. En la acción hubo un toque que fue el epicentro, un lance de carrera entre Iannone -que salió ileso- y el pequeño de la dinastía Espargaró, que peligraba de ser atropellado por Miller y Rins, obligando al primero a colarse en la grava y al segundo a caer para evitar una tragedia.

Tras eso, Jack Miller pudo seguir a la vez que el italiano de Suzuki, pero el 42 se interesó principalmente en el estado de Pol tras irse al suelo y desgraciadamente abandonar la carrera. A todo esto, Andrea culpaba al de Granollers ya que salía atrás en parrilla y quería recuperar: "Entiendo a Pol, que empieza atrás y quiera recuperar, pero ahora en MotoGP es muy peligroso correr sin cabeza, así que es importante de cara al futuro que le pongan un castigo ejemplar, para que recordemos situaciones como esta y la próxima vez pensemos un poco más antes de actuar de esta forma", opinaba el dorsal 29.

El piloto de KTM, después de ver lo que el italiano dijo, explicó su visión del asunto: Este circuito es muy estrecho y nos hemos apelotonado en la curva 2. Iba más por fuera y no sé qué piloto iba dentro, pero me ha levantado, yo me he ido para dentro y no sé que ha pasado con Iannone. Ha bloqueado mucho la frenada para que nadie le pasara por dentro, supongo, y no me ha dado tiempo a frenar", comentó Pol.

Álex Rins, perjudicado por el incidente en Alemania | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Sin embargo, el que también salió perjudicado y sin ninguna culpa fue Álex Rins, aunque admite que Espargaró "pasó por su motorhome y se disculpó". "Le dije que no se preocupe, que estas cosas pasan. Estoy triste porque acabar el fin de semana así, con todo el trabajo del equipo, es muy decepcionante", declaró el piloto de Suzuki. También opinó acerca de estos lances que están habiendo repetidamente en las carreras de la categoría reina: "He hablado con Davide [Brivio], que ha estado en dirección de carrera, y decidieron que no habría sanción ni nada, así que si ellos lo creen... Si vamos a seguir así y los que mandan no paran esto, finalmente será un caos", finalizaba Rins.