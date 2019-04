Hamilton: "Se acercó otro equipo, pero no le di opción"

Este principio de Gran Premio en Alemania reveló una de las noticias del año: Hamilton se quedaba en Mercedes hasta después de 2020, dos temporadas más con el equipo germano. Acto seguido, en el día de hoy, han echo lo propio con Bottas, renovando para 2019 + 1 año opcional.

El piloto británico aseguró que la decisión estaba tomada desde que empezaron los test invernales, y habló con Toto Wolff, a pesar de los rumores y diferentes noticias del mercado actual de la Fórmula 1. No obstante, y pese asegurar tenerlo claro, Hamilton ha hablado más extensamente hoy de esto, y ha asegurado que hubo alguien que se le acercó para ficharle.

"En cuanto a otros equipos que se han acercado, uno lo hizo, pero no le di opción", decía de manera breve el campeón. A la pregunta de si fue Ferrari, reaccionó de manera cómica diciendo: "¡Pueden hacer la suposición que quieran!", y ahí lo dejó.

Para explicar mejor a lo que se quería referir, explicó lo siguiente: "A la mayoría de la gente no se le habría dado el marco de tiempo que yo quise tener, pero lo único que eso muestra es la confianza que tenemos entre nosotros. Les dije desde el primer día que no estaba buscando asiento en otro lado, que no estaba hablando con nadie más, y que no investigaba para saber si había otras opciones, no jugué con nadie", expresó.

El hombre del martillo está cómodo en Mercedes, asegura que siempre lo ha estado y por eso en ningún momento buscó otra salida que no fuera esa, aún así, ha explicado porque se demoró su renovación si tan claro lo tenía desde un principio, incluso ha reconocido que su contrato base se había firmado hace tiempo.

Hamilton y Wolff. Foto: Mercedes

"No puedo recordar la fecha concreta. Pudo haber sido antes o después de Mónaco. Luego había pequeños detalles que discutir. 'Oye, Toto, ¿puedo cambiar esto? Creo que deberíamos hacer esto en lugar de esto.' Dejamos pasar unas semanas más, y por ello llevó tiempo", explicaba Hamilton de manera agradable y sincera.

Para finalizar, el #44 argumentó que: "Yo personalmente quería dos (años de contrato). Hablamos de un acuerdo de tres años, pero las cosas cambiarán. Es obvio que la F1 todavía no está comprometida con todos los equipos más allá del 2021, y me interesa ver cómo se desarrolla"

"No tenía sentido para mí comprometerme con lo desconocido, aunque es fácil para mí imaginarme seguir con Mercedes, así que ese no es el problema. Pero comercialmente todo podría cambiar, o no. No quieres encerrarte en un lugar del que no puedas moverte, así que es una decisión estratégica para mí", concluyó Hamilton una rueda de declaraciones más que interesantes.