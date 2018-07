Michael Van der Mark y Alex Lowes renuevan con el Pata Yamaha Official WorldSBK Team

Todo y que los pilotos de Superbikes están disfrutando de su parón veraniego, las noticias del paddock sobre el futuro de sus miembros siguen saliendo. Hoy, Yamaha Motor Europe ha hecho oficial la renovación de ambos pilotos del equipo del Pata Yamaha Official WorldSBK Team por lo que se mantendrá igual que esta temporada con Michael Van der Mark y Alex Lowes en la lucha para el título.

En este 2018, ambos pilotos han conseguido su primer podio en esta categoría y esto les da un plus de energía para seguir en la escudería para llevarla a lo más alto. Para Van der Mark, actualmente tercer clasificado en la tabla general del campeonato, será la tercera temporada en el equipo y, el holandés ha confesado que ha sido una decisión fácil.

"Estoy muy contento de haber firmado una tercera temporada con Yamaha. Tengo confianza en este proyecto, Yamaha cree en mí como piloto, y esto nos hace ser una combinación muy sólida. Continuamos trabajando para progresar, pero es evidente que hemos logrado un progreso significativo, hasta el punto de ganar carreras y pelear delante cada semana. Espero continuar en esta línea y dar el siguiente paso mientras continuamos trabajando hacia nuestro objetivo principal, que es luchar juntos por el título". Explicaba el de Yamaha.

Sobre esta temporada el piloto de 25 años confesaba que todo y no estar siempre en el podio, no estaba siendo una mala temporada. "En general, está siendo un buen año, incluso cuando no estábamos en el podio, no estamos muy lejos, así que en líneas generales está siendo una buena temporada. Incluso sin los triunfos, hemos estado en el podio y ahora mismo ocupamos la tercera posición en el campeonato"

Foto: Lat Image/ Gold and Goose

Al otro lado del box se encuentra el piloto británico, Alex Lowes, ha formado parte del equipo desde 2016 y tal y como el mismo ha dicho el piloto está “muy contento de continuar como miembro del proyecto World Superbike Yamaha, en el que he participado desde 2016", confesaba.

El británico ha hablado también sobre sus resultados en esta temporada.

“Ha sido fantástico conseguir mi primera victoria esta temporada, pero, por supuesto, este éxito solo significa que esperamos aún más cada fin de semana. Creo mucho en este proyecto, mi ambición siempre ha sido ganar el título, y no creo que sea poco realista dados los progresos que hemos logrado. Nunca me había divertido tanto compitiendo como lo estoy haciendo con este equipo, y continuaré dándolo todo para llevar a Yamaha donde debe estar. Quiero dar las gracias a Eric de Seynes, Andrea Dosoli y Paolo Pavesio, así como a Yamaha y Paul Denning, por seguir creyendo en mí" agradecía el piloto.

Foto: Lat Image/ Gold and Goose

Con el futuro cerrado para el próximo año, ambos pilotos se centrarán en los últimos cuatros Rounds del año, además, con esta renovación que da totalmente descartada la opción de la llegada de Marco Melandri al equipo, pero continua con la posibilidad de ir al posible equipo satélite para 2019.