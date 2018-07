Ecuador Mundial Moto3: Marco Bezzecchi, la revelación

Google Plus

Marco Bezzecchi es uno de los pilotos revolucionarios de esta temporada 2018. El italiano del Pruestel GP se sitúa segundo en la clasificación habiendo liderado hasta el octavo gran premio en el circuito del TT Assen. Esto es realmente algo sorprendente, sabiendo que el año pasado era rookie y logró su primer podio de Moto3 en la carrera de Japón, primera parada de la tradicional gira asiática del campeonato del mundo.

Primera mitad para enmarcar

Sin tampoco llegar a deslumbrar en Qatar habiendo acabado al borde de los puntos siendo decimocuarto, Marco ganó en Argentina contra todo pronóstico y liderando con mano de hierro durante todas las vueltas partiendo desde la segunda posición de la parrilla. En las dos siguientes citas también subió al podio: tercero en Austin y segundo en Jerez. Aun tener tres podios consecutivos, la racha terminaría en Francia, donde cayó a falta de tan sólo una vuelta para el final de la prueba.

Este hecho no pudo frenar a Bezzecchi, así que abrió de nuevo un periodo de honor cosechando dos segundas plazas en la primera carrera de casa para él en Mugello y la ronda de Catalunya. Otra vez se cortó el grifo en Assen donde no terminó la carrera otra vez cayendo en la última vuelta, un duro golpe que, además de quitarle el liderato del mundial, no permitiría romper su tradición de subir al segundo cajón por cuarta vez en lo que va de temporada.

Bezzecchi, segundo en la clasificación | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

La especialidad y la mejoría

A pesar del gran talento que tiene el joven italiano, una asignatura pendiente para él son las sesiones de entrenamientos cronometrados. A la hora de hacer un buen tiempo y salir delante en la parrilla solamente ha salido en primera fila una vez (GP de Argentina), por eso es un aspecto en lo que el del Pruestel GP tiene que mejorar si quiere ser un piloto más completo.

No obstante, lo que compensa esa debilidad de Marco son las remontadas que es capaz de hacer. Ya que no es un piloto rápido en entrenamientos, lo es en carreras, es decir, un piloto de domingos, casualmente como su mentor Valentino Rossi. Suele clasificar casi siempre en la tercera fila, pero hay muchas posibilidades de que acabe subiendo al podio gracias al potencial que refleja en sus actuaciones.

La otra parte: atención en Japón

El 2017 fue su primer año en la categoría pequeña del mundial y, por lo tanto, una campaña totalmente destinada al aprendizaje y a coger experiencia para el futuro. Aun así, Marco adelantó su futuro en el Gran Premio de Japón, donde hizo su primer podio mundialista, algo que nunca se olvida. Por ello, este circuito es especial para el italiano y llegará a la cita con extra de motivación que quién sabe si le ayudará a salir victorioso de ella.

Bezzecchi ya tiene una victoria y siete podios en Moto3 | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

En contraste al podio en Motegi, Bezzecchi no obtuvo buenos resultados en los demás circuitos, ni siquiera puntuó (Brno, Silverstone, Aragón, Malasia y Valencia). A esto se suman tres ceros en Austria, Misano y Australia, aunque este año al tener más experiencia y saber perfectamente cómo es el ritmo en la cabeza podrá sorprender y mejorar sus resultados en los circuitos del final de la temporada.

Misión título

Coronarse campeón de la mínima cilindrada del mundial es por supuesto el objetivo del italiano. Después de encabezar la tabla de clasificación durante siete citas -aunque quizás la seguiría liderando si no hubiera caído en los Países Bajos-, Marco lo tiene todo para poder ser campeón del mundo este año, aunque está todo muy apretado con su máximo rival, Jorge Martín. El madrileño le acecha de cerca y ya tiene más victorias (5) que el del Pruestel, que sólo tiene una en esta temporada. Esto no quiere decir que ambos pilotos sean capaces de extremar el campeonato hasta la última curva del Circuito Ricardo Tormo, tradicional lugar anfitrión de la última carrera de cada campaña.