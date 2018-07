Domingo 29 de Julio en el WRC: Suma de fichajes y tests

Google Plus

El Rallye de Alemania se coloca como una de las citas más esperadas del Campeonato del Mundo de Rallyes: Tendrá lugar el fin de semana del 16 al 18 de agosto en el que, sin duda, se espera que haya una gran expectación si bien Sébastien Ogier volverá a meterse en la lucha por título de pilotos que tan guardado tiene Thierry Neuville.

Sumas de última hora en Alemania

No solo los principales protagonistas se verán las caras en la novena prueba de WRC, si no que también lo harán fichajes de última hora: Por un lado, tras llevar las tres últimas temporadas disputando pruebas esporádicas del Mundial de Rallyes con Citroën, el veterano y piloto griego, Jourdan Serderidis, volverá a hacer de las suyas. En este sentido, se pondrá a los mandos de una unidad de Ford Fiesta WRC del equipo M-Sport, en, como no podía ser de otra forma, en El Rallye de Alemania.

Por otro lado, Nil Solans ha decidido cambiar su actual programa para la temporada 2018 del WRC y lo hará compitiendo en Alemania y Catalunya en sustitución del Rallye de Turquía. El piloto español, encuadrado en la WRC2, ha preferido correr en carreteras alemanas que turcas y llegará con garra para plantarle caras a sus máximos rivales después de no haber previsto tomar partida en la novena cita mundialista. El de matadepera espera llegar y conseguir mejores resultados que los optados en México, Córcega, Argentina o Portugal en las que, eso sí, la mecánica le jugó una mala pasada.

¿El pentacampeón del mundo al DTM?

Sébastien Ogier no ha tenido sus mejores momentos estas últimas pruebas si bien el liderato se le ha escapado de las manos para acabar en las de su aferrimo Thierry Neuville. No obstante, parece ser que el francés planea una escapada del WRC a otra categoría, el DTM: Se ha confirmado que e pentacampeón del mundo formará parte de la ronda que tendrá lugar en el Red Bull Ring el próximo mes de septiembre.

En este sentido, Sebs lo hará junto a Mercedes y a bordo del AMG C63 DTM -séptimo coche adicional- como piloto invitado después que la misma marca anunciará la posibilidad de alinear otra máquina. Aunque eso sí, por norma general, la normativa del DTM dice que la presencia de invitados en las últimas tres rondas del campeonato no está permitividad, pero con Mercedes, es muy probable, que se haga una excepción y que, finalmente, Ogier ruede en la categoría de circuitos, una hazaña que también hizo en 2013 y 2014 en la Porsche Supercup.

En la parte alta, se preparan

Pero ojo, porque a pesar de que Ogier se encuentre preparando otra carrera fuera de su habitual campeonato, el de Francia no se ha olvidado de su principal cometido y ha estado con su equipo -M-Sport-, durante estos días, preparando el Rallye de Finlandia, la que será la próxima prueba del Campeonato Mundial de Rallyes. Porque eso sí, hay cosas antes de Alemania.

De esta forma, Sebs ha rodado con la especificación actual del Ford Fiesta WRC mientras que sus compañero de equipo, Elfyn Evans y Teemu Suninen también se sumaron: El británico hizo kilómetros con el coche -con la nueva parte trasera- mientras que el finés ha rodado con el objetivo de pelear al máximo nivel en su prueba de casa: Finlandia, el último fin de semana de julio.

Asimismo, lo más interesante de estos test es que M-Sport ha hecho acto de presencia con un paquete aerodinámico bastante nuevo y bastante curioso: la parte trasera presentó un diseño similar a la del Toyota Yaris WRC con unos pasos de rueda traseros extendidos, llegando mucho más cerca del suelo, cosa que, no quiere decir, que se pueda ver en las carreras.

Sköda de test para hacer frente a Volkswagen

Si de test iba la cosa, otra marca que no ha querido perdérselos y ponerse en forma esa ha sido Sköda Motorsport. La escuadra se ha estado preparando de cara al Rallye de Alemania con Jan Kopecky después de que en jornadas anteriores estuviera Kalle Rovanperä a los mandos del Skoda Fabia R5. En estos test, según medios como Rallye Magazin, la marca checa se encuentra probando las evoluciones de este coche que tienen previsto ser homologadas en 2019.

En esta línea, lo que realmente quiere Sköda es hacer cara y frente al Wolkswagen Polo GTI R5 –el que tiene todas las papeletas de entrar a correr con vista al Catalunya- y por ese motivo, se van a realizar una serie de actualizaciones al Fabia R5 de cara a la temporada siguiente. Pero ¿Qué cambias serán esos? El coche recibirá modificaciones destacadas a nivel interno, además de llevar el frontal del restyling del Fabia de tercera generación que fue introducido el pasado mes de marzo.

A pesar de que el Fabia R5 haya sido protagonista de varias victorias alrededor del mundo, el equipo quiere hacerlo aún mejor y entre los cambios más importantes está la introducción de un nuevo tren de potencia más ligero. A ello, también se sumarán cambios en el comportamiento del chasis con el objetivo de optimizarlo aún más. No obstante, todas estas mejoras se han estado poniendo en marcha en los test nombrados con anterioridad aunque ya solo queda ver si la marca se lanza o no a utilizar las nuevas especificaciones.

Pero, en cuanto a los test, la mayoría de los equipos y marcas involucradas Mundial de Rallyes se encuentran, por el momento, hablando con la FIA para reducir los costes de las sesiones de test durante la temporada. La pregunta entonces está en ¿Cómo se podría hacer? Una de las posibles ideas estaría en realizar unos tests con todas las escuadras presentes al más puro estilo de Fórmula 1. O eso, o reducir el número de jornadas -el cual se aumentó para la llegada de la nueva generación de World Rallye Cars-, una puesta en escena en la que la mayoría de los equipos estarían de acuerdos, menos, al parecer, Toyota Gazoo Racing. Y es que, según un cálculo aproximado, la organización y realización de un test para un rallye como el de Finlandia podría llegar a costar alrededor de 125.000 euros para cinco jornadas de pruebas, una cifra que no incluye los gastos de mantenimiento, entre otros. Ahora, las cartas están sobre la mesa.