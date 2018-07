El gran fin de semana del Junior Team Estrella Galicia 0,0

Este pasado domingo se disputó la quinta cita del Campeonato del Mundo Junior de Moto 3 en el circuito de MotorLand Aragón con una carrera muy disputada caracterizada por las altas temperaturas. Los pilotos del Junior Team Estrella Galicia 0,0 junto con su equipo realizaron un gran trabajo y consiguieron cerrar un gran fin de semana.

Jeremy Alcoba: medalla de plata

El gran protagonista para el equipo fue Jeremy Alcoba tras obtener la segunda posición del podio. Durante la jornada clasificatoria del sábado consiguió el octavo mejor tiempo y gracias a una gran salida consiguió remontar las posiciones necesarias para estar en el grupo de cabeza.

Los pilotos que disputaban las primeras posiciones intentaron una escapada, pero Jeremy supo ver la intención de estos y se lanzó a por ellos. En este grupo se encontraba también su compañero de equipo Sergio García. Alcoba aguantó el tirón y siguió luchando por la victoria con los de cabeza de carrera, en un final muy emocionante tras ser alcanzados por otros pilotos.

Jeremy se hizo con el podio en la segunda carrera / Rocío Hellín VAVEL

Jeremy acabó cruzando la línea de meta en segunda posición a tan solo seis milésimas del ganador, Raúl Fernández. Tras este resultado, Alcoba consigue la tercera posición provisional de la clasificación general del campeonato con 83 puntos.

Según dijo al acabar la carrera, estaba muy contento con el resultado obtenido y sabía que tenía buen ritmo para tener al alcance a los pilotos de cabeza. Siendo tan joven supo manejar muy bien la situación de carrera: “Decidí mantenerme tercero y preservar los neumáticos. Además, sabía que, si los pasaba, en la recta trasera iban a volver a adelantarme todos”. Además, añadía que no pude concluir primero por el calor ya que no podía forzar más el neumático.

Jeremy Alcoba sigue sumando puntos en la general / Rocío Hellín VAVEL

Sergio García: a un paso de la gloria

El joven piloto del Estrella Galicia 0,0 aspiraba a disputar las mismas posiciones que su compañero Jeremy y lo dejó claro en los entrenos clasificatorios tras obtener la segunda posición en parrilla.

En las primeras vueltas de la carrera conseguía ponerse a rueda de Raúl Fernández e intentar la escapada. Llegó a dominar la carrera durante algunas vueltas hasta que Jeremy lo alcanzó y poco después el grupo de cabeza aumentó. Sergio veía caer la bandera a cuadros como sexto a menos de dos décimas del ganador y con este resultado ocupa la cuarta posición provisional con 71 puntos por detrás de su compañero Jeremy.

Sergio García se pone cuarto en la clasificación provisional / Rocío Hellín VAVEL

Sergio valora el fin de semana como muy positivo tras haber sido rápido en todos los entrenamientos. Achaca el resultado final a un problema con la moto: “A dos vueltas del final, he tenido un problema con la moto que me ha impedido terminar en mejor posición. Pero no me desanimo, seguiremos luchando en la próxima carrera”.

Charlie Nesbitt: a espera de resultados

El tercer piloto del Estrella Galicia 0,0 ha sido el que peor resultado ha obtenido quedando muy por detrás de sus compañeros tanto en carrera como en la clasificación general. Charlie Nesbitt finalizó la carrera fuera de las posiciones de puntos después de una carrera donde no se le vio muy cómodo.

A pesar de este resultado, se ha visto como el británico se mantiene en evolución. En el entrenamiento clasificatorio ya se pudo apreciar que no se había adaptado al circuito y esto se reflejó en el resultado, 37º puesto de la parrilla. Aun así, en la salida consiguió remontar más de diez posiciones y llego a situarse entre los 20 primeros, rodando en 18ª posición a pocas posiciones de los puntos.

Charlie sigue adaptándose a Moto 3 / Rocío Hellín VAVEL

Al final cruzó la línea de meta en décimo novena posición dejando de esta forma al equipo con un sabor agridulce en el fin de semana. Y ocupando definitivamente la 21ª posición de la clasificación provisional con 11 puntos, muy alejado de sus compañeros de equipo.

Charlie también hizo buen balance del fin de semana: “A pesar de mi posición en parrilla, en carrera he conseguido recuperar varias posiciones y acabar décimo noveno”. Ahora prefiere concentrarse en la próxima carrera que tendrá lugar en Jerez a finales de septiembre.

Los pequeños de la Talent Cup

En la categoría European Talent Cup también cerraron un gran fin de semana donde se disputaron dos carreras con grandes resultados finales. En la primera, se hicieron con la victoria de mano de José Antonio Rueda Ruiz sumando puntos muy importantes. Otro de sus pilotos que logró acabar entre los 10 primeros, concretamente en la décima posición fue Julián Giral Romero. El tercer piloto del Talent Team Estrella Galicia 0,0, Daniel Holgado Miralles, concluía la primera carrera en 25ª posición.

José Antonia Rueda gana la primera carrera / Rocío Hellín VAVEL

En la segunda tanda de carrera, José Antonio Rueda, el ganador de la primera finalizaba en sexta posición siguiendo en la suma de puntos para la clasificación general. Julián Giral veía caer la bandera a cuadros dos puestos por detrás de su posición obtenida en la primera tanda. Por su parte, Daniel Delgado conseguía mejorar su resultado cruzando la meta en el 20º puesto.

Por lo tanto, la general para los del Talent Team Estrella Galicia 0,0 quedaría con Julián en cuarta posición con 68 puntos separado por diez puntos del tercer puesto. Tras él su compañero José Antonio en quinto lugar con 62 puntos y en la 18ª posición de la clasificación provisional con 20 puntos, se encontraría Daniel Holgado.