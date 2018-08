Entrevista a Alessandro Delbianco: "Cuando cerré el contrato con Genesio fue como un sueño"

Alessandro Delbianco es un piloto italiano de 21 años que actualmente forma parte del Mundial de Superbike en la categoría europea de Stock1000. Comenzó a montar en moto a los 6 años, cuando su padre le regaló una minimoto, una ZPF con la que empezaría a dar sus primeros giros y que iniciaría el camino hacia un sueño: ser piloto profesional.

En 2006 a la edad de 8 años comenzó a competir en el CIV (Campeonato Italiano de Velocidad) de minimotos, además de ganar 3 títulos europeos. Después de eso participó en el Trofeo Honda ganando en su debut, cosa que favoreció que en 2011 siendo más mayor empezara el campeonato absoluto de minimotos a nivel nacional.

Al año siguiente fue campeón de pit bike, un título más que aumentaría su palmarés aun siendo joven y que le llevaría en 2014 a debutar también en el CIV pero en la categoría de Moto3 como wildcard en la cita de Mugello donde consiguió un segundo y tercer puesto, cosa que mostraba el nivel con el que llegaba pisando fuerte Delbianco.

Delbianco comenzó su andadura en las minimotos | Foto: WorldSBK.com

Durante los siguientes 12 meses seguiría en el mismo campeonato a lomos de una Honda 250-4T del equipo MTR, pero en 2016 cambió la cosa. En esa campaña se perdería las dos primeras carreras, algo negativo pero que supo compensar ganando en la segunda prueba de la cita de su debut. 2017 fue un año de locura para Alessandro. No tomaría parte de las dos primeras rondas del año incluyendo una rotura de muñeca, aunque finalizó la temporada con dos victorias además de participando en las citas de Estoril y Jerez del calendario del FIM CEV Repsol.

A pesar de ir despegando en cuanto a sus resultados en Moto3, Delbianco quería dar pasos de gigante ya que se veía estancado en esa moto, y quería subir de cilindrada, así es como la idea de participar en el europeo de Stock 1000 entró en su cabeza. Después de esperar una respuesta por parte de algún equipo grande, Genesio Bevilacqua se puso en contacto con él y así es como firmaría su contrato para el Althea Racing, un gran equipo que tiene experiencia en WorldSBK. Hasta ahora, Alessandro ha conseguido un podio en la cita de Brno y está octavo en el campeonato.

Pregunta. En 2014 debutó en el CIV, ¿cómo fue participar en un campeonato de ese tipo?

Respuesta. El 2014 fue mi primer año en el CIV, así como mi verdadero primer campeonato nacional. Me emocioné durante toda la temporada aunque no fue un año fácil, pero cogí experiencia.

A pesar de ser 'rookie', Alessandro tiene mucho potencial | Foto: WorldSBK.com

P. ¿Cómo es la mentalidad de un piloto después de varios cambios de equipo y de moto?

R. No hay diferencia, porque aunque se cambie de equipo la mentalidad es la misma. Sales con un único objetivo y el equipo hace algunos cambios pero ellos también tienen los mismos objetivos, hacerlo lo mejor posible, así que la mentalidad es la misma en cualquier equipo.

P. Ha pilotado una Honda, una TM y una Mahindra de Moto3. ¿Cuál se adapta mejor a su estilo de pilotaje?

R. Me he sentido mejor con la Mahindra. Es una moto muy ágil que se pilota con más dureza mientras que las otras motos son más para dejarlas correr.

P. El año pasado compaginó el CIV con algunas carreras del FIM CEV Repsol. ¿Es muy estresante correr en dos campeonatos? ¿Cuál prefiere para hacer una temporada completa?

R. Claramente el CEV es un campeonato más competitivo -respecto a Moto3- que el CIV. Si tuviera que escoger un campeonato preferiría el CEV. En cualquier caso, competir en dos campeonatos no es muy estresante, más bien es estimulante.

P. El año pasado sus resultados del CIV estaban mejorando, cerrando la temporada con dos victorias en las dos últimas citas. ¿Con qué recuerdo se queda del 2017?

R. El 2017 fue desafortunado. Me rompí la muñeca en la primera carrera y saltado las primeras cuatro carreras, solamente hice 3 de las cuales 2 fueron victorias así que fue un año donde digamos que no tuve un momento preferido pero me quedo con la segunda parte de la temporada como momento mágico.

Alessandro Delbianco, octavo en el europeo de STK1000 | Foto: WorldSBK.com

P. ¿Cómo se sintió sabiendo que correría en el mundial de SBK con un buen equipo como el BMW Althea?

R. Puedo decir que al final de 2017 quería absolutamente dar el salto a 1000 y no correr más con la Moto3 porque digamos que me estanqué. Claramente nunca me esperé llegar a un equipo como el BMW Althea, un equipo tan importante. Esperaba un equipo grande, pero no tanto, por eso el día que hablé con Genesio Bevilacqua me motivé mucho. Fue como un sueño cuando cerré el contrato con Genesio para el Althea.

P. Ha sorprendido a todo el mundo con su potencial en Stock1000. ¿Cómo se sintió la primera vez que cogió la nueva moto? ¿Y con la adaptación respecto a la Moto3?

R. La adaptación fue algo difícil por la velocidad y la potencia de la moto, pero era algo que quería, correr con una 1000 así que me ha parecido todo fácil. De ahí al punto de la diversión mientras piloto y los buenos resultados era algo que quería desde lo más profundo del corazón y ha sido la consecuencia, así que ha sido difícil pero no exagerado.

P. ¿Cuál era su objetivo principal al principio del año en esta categoría?

R. El objetivo principal de este año es coger experiencia e intentar coger puntos. Carrera tras carrera me he dado cuenta de que era más competitivo así que el objetivo se cambia en cada carrera, en la primera carrera quería entrar en los puntos y ahora busco el podio en todas las carreras.

Delbianco aguantando la presión de Vitali | Foto: WorldSBK.com

P. Ha hecho su primer podio en la carrera en condiciones de mojado de Brno, ¿se siente más cómodo en mojado o en seco?

R. Las condiciones de mojado son más fáciles para mí porque vengo del Supermotard. En cualquier caso en mojado sirve menos la experiencia en conciencia y yo que soy joven creo que puedo hacer mejores resultados en mojado. Digamos que fue una coincidencia esa carrera de Brno porque creo que de Imola en adelante podríamos haber hecho podio también en seco. Incluso en Donington salíamos en segunda fila, así que creo que las condiciones de mojado fueron una coincidencia.

P. Se lesionó la clavícula antes de la carrera de Imola y se resintió en Misano, pero quería correr a toda costa dado que era su carrera de casa. Cuando los pilotos deben correr con dolor, ¿cómo lo afrontan?

R. Quería correr además de eso por no perder ninguna carrera, por no perder experiencia porque es mi primer año y tanto como el equipo se compromete conmigo yo me comprometo con correr todas las carreras. El fin de semana lo afrontas del mismo modo pero con más atención para procurar hacer menos errores y estar más concentrados de lo normal, esta es la solución cuando corres lesionado.

P. ¿Qué espera de las últimas carreras de la temporada en Portimao y Magny-Cours?

R. Serán circuitos difíciles y para aprender como todas, pero salgo con un poco más de experiencia respecto a la primera carrera después del parón de verano habiendo entrenado y recuperado mis dos clavículas rotas. Por eso espero dos carreras buenas y hacerlo lo mejor posible para coger la mayor cantidad de puntos posible.