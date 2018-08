Entrevista a Jordi Torres: "Me veo capaz de luchar por el podio"

Jordi Torres nació en Rubí, Barcelona. Tras seis años compitiendo en minimotos, Jordi Torres se pasó a los scooters de 50cc, y en 1999 consiguió su primer título proclamándose campeón de Cataluña de Scooters 50 cc. En combinación con los scooters, compitió en el Open RACC de 50cc, donde vivió su primer contacto con motos de carreras.

Todos esos méritos hicieron que Alberto Puig se fijara en él para las pruebas de la Copa Movistar. 2001 y 2002 supusieron sus dos primeras temporadas en el campeonato de España de 125cc. Corrió el CEV de Supersport y dio el salto a la categoría de Fórmula Extreme de la mano del equipo PromoRacing. Gracias a su buen rendimiento el Team Merson le ofreció una plaza para la temporada siguiente, pero en mitad de la misma el presupuesto se evaporó y Jordi tuvo que volver al equipo PromoRacing.

En 2009 volvió a Supersport de la mano del equipo Team Griful y ganó dos carreras. La siguiente temporada corrió en el equipo PromoHarris en la primera temporada del CEV de Moto2, y en 2011 se proclamó campeón de España de Moto2 de la mano del Team Laglisse.

Foto vía: WorldSBK

Torres llegó al campeonato del mundo de Moto2 en 2010 de la mano de MR Griful donde tan sólo disputo una carrera, pero un año después daría el salto al Mapfre Aspar Team donde estaría cuatro temporadas. En estas cuatro temporadas sumó tres podios: un tercer puesto en Australia, un segundo en Valencia y su primera victoria en la categoría en Alemania, los tres podios fueron en la temporada 2013.

En 2015 dio el salto al mundial de Superbikes. Esa temporada compitió con Aprilia y logró tres podios, dos terceros en Enzo e Dino Ferrari di Imola y en Sepang y la primera victoria que llegó en Qatar. Finalizó quinto en la general. 2016 supondría para Jordi un cambio de equipo, se fue con BMW y ahí competiría esa, y la siguiente temporada. Durante los dos años que se mantuvo con la escudería alemana, no logró subirse al podio en ninguna de las carreras. El primer año posicionó sexto en la general y el segundo noveno.

"Superbikes es mi campeonato, no creo que tenga que moverme de aquí"

MV Agusta le dio la oportunidad al piloto catalán de competir con ellos durante la temporada que está en curso. De momento, y a expensas de lo que pase durante la segunda mitad de campeonato, está décimo tercero en la general con ochenta puntos.

Pregunta: Ha cambiado de moto este año, ¿cuál es el cambio que más ha notado?

Respuesta: Yo creo que el cambio que más he notado, al cambiar al MV Agusta, es sobre todo la parte técnica, la parte técnica en el sentido humano. Es un grupo de gente que trabaja muchísimo, sobre todo es una familia que se cuidan mucho entre ellos y yo me siento muy involucrado, y a pesar de que tengo muchos problemas y las cosas no acaban de ir del todo bien o tener la recompensa después de todo el esfuerzo que se hace detrás sí que es verdad que la gente es muy cercana, muy familiar, trabajamos mucho y empujamos todos en una misma dirección. Creo que el cambio más grande es el equipo humano, a bien, por supuesto.

P: Un balance de la primera parte de la temporada.

R: Hasta ahora serían mucho altibajos. Ha habido carreras que las hemos hecho realmente bien, otras han ido realmente mal, pero si que es verdad que cada vez que tenemos la pequeña oportunidad o que tenemos la suerte entre comillas, de que no hay algún error, que no vaya nada mal, siempre lo intentamos aprovechar al cien por cien. Muchas veces tenemos problemas, que no nos acaban de ir las cosas bien, siempre nos falta a lo mejor, entrenar un poco más o se nos echa el tiempo encima y llegamos a cada carrera un poco atropellados, pero si que es verdad que el equipo trabaja de una manera tan bien estudiada que al fin y al cabo llegamos a las carreras con todo bastante bien calada. Lo que pasa que nunca sabes lo que puede pasar, que hay veces que lo hemos hecho muy bien y a veces lo hemos hecho muy mal, pero a pesar de que lo hayamos hecho mal -que siempre ha sido por culpa de la suerte mas que de nuestro trabajo- igualmente vamos mas rápido respecto a ellos mismo el año pasado, acabamos las carreras en menos tiempo, hacemos vueltas más rápidas y somos más competitivos respecto al año pasado. Yo creo que el balance es positivo, lo que pasa es que no se ve brillar todo lo que hacemos por que no nos suele acompañar bien los fines de semana, pero tarde o temprano, alguna carrera nos irá más o menos todo encarado y podremos demostrar todo nuestro potencial.

Foto vía: WorldSBK

P: ¿Qué espera de cara a la segunda mitad de temporada a raíz de la primera parte?

R: Lo que espero es que reunamos una serie de circunstancias en un fin de semana donde no acumulemos muchos problemas o no nos lastren muchos problemas de los cuales en algunas carreras los hemos arrastrado y que podamos hacer todos los turnos, todos los entrenamientos limpios, podamos hacer nuestros tiempos, tener nuestro planning de trabajo correcto, y sé que si hacemos esto, como la gente es tan competitiva dentro del equipo, sé que acabaremos luchando por las cinco primeras posiciones con cierta normalidad, porque hasta ahora nos tiene que ir todo muy bien, y sólo se da en pequeñas ocasiones para que nosotros podamos luchar por esas cinco posiciones. Sé que es difícil que en alguna carrera podamos subir al podio, pero por supuesto que es nuestro objetivo, que pase algo, o estar preparado en alguna circunstancia para que podamos rascar un podio, eso sería la clave.

P: ¿Por qué cree que es difícil subir al podio?

R: Si que es verdad que el equipo es muy competitivo y yo estoy muy contento con la moto, eso sí que es verdad. Sé que el equipo hace un gran trabajo con la moto que llevamos, no deja de ser una moto, entre comillas, un poco clásica, por así decirlo y requiere un trabajo muy grande, la moto es muy artesanal, el equipo trabaja muchísimo y la verdad que se nota. Se nota como está fabricada la moto, se nota la pasión que le ponen los mecánicos, pero es difícil por que la dificultad os la pone la suerte. Cada año el campeonato es mucho más competitivo, hay muchas más motos luchando por los podios, las Ducati y Kawasaki están ahí, Aprilia ha dado un paso de gigante, y a nosotros como que nos cuesta más llegar ahí.

P: ¿Cuál es su circuito favorito y por qué?

R: Pues yo soy de las personas que cree todos los circuitos son especiales, no hay ninguno que sea feo, ni que sea malo, ni que sea peor, ni otros que sean mejor. Yo creo que todos los circuitos que sean negros, que estén asfaltados y tengan sus pianos, por cortos, largos, estrechos o anchos que sean. Cada circuito tiene una curva particular, una chicane, una curva con peralte, una frenada en bajada, una frenada en subida, yo creo que cada circuito tiene su pequeña particularidad que lo hace especial. A mi realmente me gustan todos los circuitos, por ejemplo Imola es un circuito que no me gusta, pero sin embargo cada vez que voy disfruto mucho, es un circuito estrecho, peligroso, que es como una especie de tubo todo el circuito, que a la que te equivocas vas fuera y es fácil que tengas un accidente grande por que no es muy seguro, pero aun así es un circuito espectacular y muy divertido. Yo creo que te podía hablar de cosas buenas y cosas malas de cada uno, si te tuviera que decir uno, te diría que Sachsenring por que es donde conseguí mi primera victoria en Moto2, pero realmente es un circuito muy bonito, se adapta a mi estilo de conducción, pero hay otros tantos que me gustan un montón, creo que todos son especiales y bonitos.

Foto vía: WorldSBK

P: De los circuitos que quedan en esta segunda mitad de temporada, ¿En cuál cree que se va a desenvolver mejor?

R: Creo que, Portimao, Argentina... creo que Magny-Cours es un circuito más apropiado para nosotros, por que hay curvas bastante reviradas y creo que para nuestra moto, que es una moto donde la parte chasis se maneja muy bien, es un chasis que se aviere mejor a circuitos muy revirados, por ejemplo el circuito de Imola que también es muy revirado, Assen también. Circuitos donde hay mucha curva y menos recta, es donde la Agusta se siente más cómoda, es decir, en circuitos como Qatar que tiene rectas muy largas y curvas muy separadas, nosotros quizá ahí penalizamos un poquito más por que siempre nos falta un poquito de motor, un poquito de aceleración respecto al resto, también el resto están generosamente sobrados de caballos.

P: De cara a esta mitad de temporada, ¿espera alguna mejora en la moto?

R: Por supuesto, el equipo trabaja mucho y el Reparto Corse solo es un departamento de carreras que piensan única y exclusivamente las veinticuatro horas de todos los días de la semana en mejorar la moto, en las áreas donde nos permite el reglamento tocar o variar, siempre están pensando en qué cosas hacer, así que, para esta segunda mitad de temporada lo que tenemos pensado es unos cambios en el motor que nos harán ser más fiables en cuestión de motor, y también nos ayudarán a tener un poquito más de potencia, también sacarán algún caballito más por ahí, y más temas de diferentes geometrías. Además, al tener un chasis tubular podríamos variar la rigidez del chasis, las cosas que nosotros creamos convenientes que nos pueden ayudar. Tenemos un gran abanico de mejoras donde nosotros podemos ir seleccionando e ir avanzando, aunque siempre lo difícil es saber si vas en el buen camino o si te estás equivocando, pero eso solo se puede saber en pista y es una cuestión más de prueba y ensayo más que de pensarlo en casa, pero si que es verdad es suficientemente activo como para poner a disposición materiales y piezas diferentes para poder explorar.

R: Este mes de agosto tiene test en Portimao, ¿cuál es la mejora que espera? ¿Qué espera cambiar?

P: Deberíamos tener esos test en Portimao pero no sé si vamos a ir. Me gustaría ir por que sé que el equipo tiene un montón de piezas diferentes para probar, pero no sé si realmente llegaremos a hacer esos test. Nos iría muy bien, por que entrenamos poquito y vamos muy de carrera en carrera, pero si tenemos la oportunidad de probarlo, por supuesto que nos irá muy bien, por que durante el fin de semana no tenemos todas las oportunidades que quisiéramos de dar las vueltas que nos tocan para acabar de hacer todas las pruebas necesarias, para poder sacar esas conclusiones de si vamos a ir más rápido con un setting o con otro.

P: ¿Cree que llegará al top diez en la general a final de temporada?

R: Si te digo la verdad, yo no me miro en absoluto la posición del campeonato. Hemos hecho muchos ceros en todo el año, por ejemplo, en Tailandia se cayó delante Laverty y lo atropellé entre comillas y no pudimos acabar la carrera, en Motorland tampoco acabamos por que se cayó Camier delante y no lo pude esquivar, en Australia pinchamos, creo que en otra carrera también pinchamos, hemos provocado tantos ceros que ya el campeonato ni siquiera lo miro. Creo que lo más importante ahora para nosotros, quizá sería hacer carreras que brillen más por un resultado, que más que un resultado a largo plazo como sería el de final de temporada. Si no es para buscar un primero, segundo, tercero, cuarto o quinto a final de campeonato, creo que ya el sexto, séptimo, octavo, noveno, no merece ni la pena mirar por el campeonato.

Foto vía: WorldSBK

P: ¿Cuál es su objetivo a corto plazo?

R: Yo ahora que estoy de vacaciones, por supuesto entreno un montón para presentarme en septiembre en la mejor forma posible, por que ahora que tenemos este periodo de descanso, es cuando incrementamos más nuestra rutina de trabajo Motocross, Trial, Supermotard... ahora es cuando tenemos más facilidad de entrenamiento por que luego estás todo el rato viajando, la dieta no la mantienes al cien por cien... ahora quizá es donde tenemos más tranquilidad para poder gestionar todo esto. La intención es llegar a Portimao con las pilas muy cargadas, sobre todo con la mente muy limpia de la última carrera de Misano que fue un poco desastre, y eso que era una de las carreras más importantes del año para nosotros y empezar a empujar fuerte la segunda mitad de temporada, por que es necesario que hagamos un buen resultado, tanto para la marca, como para mí como piloto.

P: Las expectativas de cara a la temporada 2019, ¿Cuáles son?

R: En principio mi idea sería continuar aquí, yo me siento realmente feliz en este equipo, muy involucrado, me tratan muy bien y esta sería mi primera opción, luego si no pudiera ser por que no tuvieran moto para el año que viene, o por que cogieran a otro piloto o alguna circunstancia donde no pudiéramos continuar en el equipo, sería mirar otras posibilidades, siempre y cuando sea dentro del mundial de Superbikes, creo que este es mi campeonato y no creo que me tenga que mover a otro campeonato por que yo realmente me siento bien en este campeonato y no quiero irme a otro diferente, pero de momento no podemos tener en claro que otros equipos hay, por que me imagino que hasta que no se posicionen primero Sykes o Melandri o pilotos de más alto nivel que yo, los equipos no empiezan a mirar otras posibilidades que no sean esos primeros espadas para poder manejar otras segundas opciones. En cuanto a campeonato siempre dependerá de que moto entre, quizá si estas en Kawasaki bajar a un quinto puesto ni te lo miran, pero espero hacer o podios, o cuarto o quinto como máximo. Mi intención es siempre montar la mejor moto para luchar por los podios, creo que soy capaz de luchar por los podios y de poder estar cada fin de semana entre los cinco primeros, en el pasado ya lo hice, siendo en 2015 mi primer año en circuitos donde no había corrido nunca, por que la moto me lo permitía, así que yo espero algún día volver a luchar por podios.