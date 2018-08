Dani Pedrosa: "Hemos tenido que afrontar problemas en todas partes"

El mundial de motociclismo vuelve a encender sus motores tras el parón veraniego, y lo hace en Brno, uno de los circuitos favoritos del calendario para Dani Pedrosa, según él mismo ha reconocido.

"Ahora vamos a Brno, una de mis pistas preferidas del calendario. Así que espero ir un poco más rápido allí. Para conseguirlo, tenemos que mejorar las sensaciones y la puesta a punto de la moto", ha explicado el catalán a través de unas declaraciones facilitadas por su propio equipo.

No está siendo una temporada fácil para el piloto de Castellar del Vallés, ya que tras conocerse su ruptura profesional con la marca que le ha acompañado desde sus inicios en el mundial, Repsol Honda HRC, en el Gran Premio de Alemania, Dani anunciaba su retirada del mundial. Por lo tanto, esta será su última temporada en la competición que le ha dado multitud de momentos, muchos malos como las diversas lesiones que ha tenido que soportar y que no han hecho más que hacer de él un piloto admirable. Pero este mundial también le ha dado muchos momentos muy buenos, ya que le ha visto llegar a lo más alto, siendo campeón del mundo en tres ocasiones.

Dani Pedrosa con su equipo en parrilla. Foto: Box Repsol

Las últimas carreras previas al descanso no fueron nada fáciles para el "26", ya que no parecía encontrar la comodidad encima de su moto. En Alemania solo pudo hacerse con un octavo puesto, que, aunque mejorando el decimoquinto de Holanda, no son posiciones a las que Dani tiene acostumbrada a la afición. Pero el todavía piloto de Honda parece saber la solución a esos problemas: "Hasta ahora hemos tenido que afrontar problemas en todas partes. Principalmente, necesitamos mejorar en las curvas porque, por el momento, no podemos girar la moto tan rápido como deberíamos, especialmente a mitad de curva y en la salida".