Previa Aprilia GP de República Checa: Brno, un regreso duro pero esperanzador

Google Plus

Dos semanas después, los pilotos de MotoGP regresan a la acción. Un parón que para algunos parece corto y para otros es suficiente pero para Aleix Espargaró se debe haber quedado corto. La caída que sufrió en el Gran Premio de Alemania le ha dejado con poco tiempo pare recuperarse de las lesiones sufridas, por lo que deberá pasar un examen médico de la Clínica Móvil para evaluar su estado físico y si es apto o no para correr en Brno. La primera parte de la temporada para el team Aprilia dejó a Espargaró con 16 puntos y a Redding con 12, una puntuación que ambos esperan sea más fructífera y poder seguir en carrera luchando por el todo.

El catalán ha tenido tiempo de poder entrenar y se muestra muy esperanzado de poder correr el décimo GP de la temporada, pese a las dificultades que se encuentran en la pista de la República Checa: "Tengo confianza en Brno. Es una pista bastante difícil de enfrentar, pero estoy listo. Físicamente me siento muy bien, logré entrenar cuando fue necesario y quiero olvidar toda la mala suerte que nos ha afectado hasta ahora." "El objetivo es cambiar el rumbo en la segunda mitad de la temporada y volver a los puestos que nos merecemos", esa es la mentalidad con la que regresa el dorsal 41 a MotoGP.

Foto: Aprilia MotoGP

Scott Redding en el GP de República Checa buscará su cuarto resultado, de manera consecutiva, de la temporada, mostrando así una evolución que aunque está lejos de los pilotos más destacados muestra estabilidad del piloto sobre la RS-GP.

Un regreso de vacaciones a una pista complicada que no amedranta a Scott que va en busca de continuar con sus objetivos propios: "Brno es una pista que me gusta. Espero que a la RS-GP también le guste. La pausa fue corta, pero me permitió desconectarme un poco. Ahora es el momento de volver a la pista y mis objetivos siguen siendo los mismos: montar en moto, darlo todo y sacar las sumas cuando termine el fin de semana."

Foto: Aprilia MotoGP

El Circuito de Brno está situado en terreno montañoso y su principal característica son las pendientes, que exigen una buena puesta a punto y una elección de neumáticos que puede ayudar en los resultados de los pilotos. Un fin de semana de regresos en los que Aprilia quiere volver a estar presente en peleas en cabeza de carrera y sus dos pilotos tendrán que trabajar duro para llegar.