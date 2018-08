Valentino Rossi: "Al menos ahora en Yamaha están de acuerdo conmigo"

Google Plus

Este fin de semana aterriza el mundial de MotoGP en la República Checa, y aunque tendremos que esperar a mañana viernes para escuchar los primeros rugidos de motores, hoy ha tenido lugar la rueda de prensa donde varios pilotos han respondido a las preguntas de la prensa. Entre dichos pilotos ha estado Valentino Rossi, que llega al circuito que le vio ganar por primera vez en 1996, hace ya 22 años.

El de Tavullia ha hecho referencia a sus sensaciones previas al gran premio, "la pista es fantástica y tengo buenos recuerdos aquí".

Rossi ha tenido unas palabras para la marca japonesa, con la que se ha mostrado crítico en varias ocasiones. “Yamaha se equivocó en la forma de adaptarse a la nueva centralita única. Esa centralita la diseñaron los organizadores del campeonato para tratar de disminuir la diferencia entre las motos oficiales y las no oficiales, pero sobre todo para que las carreras fueran menos perfectas. Yamaha se lo creyó y los demás, no. Tanto Honda como Ducati han logrado hacer funcionar la centralita única como lo hacía la libre". Además ha contado “Yo llevo comentando esto a Yamaha desde Agosto de 2017, pero hasta Mayo no hicieron nada. Ahora, al menos, están de acuerdo conmigo”.

Valentino en Jerez. Foto: Noelia Déniz-VAVEL

Respecto a la próxima temporada: “Según lo que yo entiendo, las reglas en 2019 serán un poquito más restrictivas, pero la cosa tampoco cambiará tanto. Le electrónica es una cuestión de tiempo: pones límites que duran solo unos meses”, puntualizó el #46. Aunque tambén hizo referencia a las mejoras que han ido logrando a lo largo de la primera mitad de temporada, que le permiten ir segundo en la general “En Japón están trabajando y vamos bien. Lo peor de todo es que llevamos muchísimas carreras sin ganar. Sabemos qué nos falta para ganar, pero resolverlo requiere algo de tiempo. Hay que intentar mejorar un poco más y recuperar ese poquito para poder luchar por la victoria”, remachó el multicampeón.