Karel Abraham: "Este año no me siento cómodo"

Este fin de semana arrancan los motores para dar comienzo a la segunda mitad de la temporada, que se presenta de lo más emocionante para las tres categorías. Pero antes de dar comienzo a los primeros entrenamientos del viernes, hoy ha tenido lugar la rueda de prensa, y en ella ha estado presente el piloto de casa, Karel Abraham.

“Es mi carrera de casa y la afronto con ambición. No hemos sumado muchos puntos este año, estaría bien volver a conseguirlo en Brno. Tengo ganas de que llegue la carrera, aunque no hemos tenido mucho descanso desde Alemania, pero a la vez es una de las pruebas más complicadas de la temporada por todos los compromisos que tengo fuera de la pista. Será un buen fin de semana, sintiendo el calor de la afición de cerca”, ha comentado el checo respecto a la carrera del próximo domingo.

Karel en pista. Foto: AB Motoracing

Karel se ha mostrado algo pesimista al comparar la temporada actual con la anterior, y es que en la primera mitad del año Abraham no ha conseguido coger ningún punto en las diez carreras disputadas. "Estoy un poco confundido porque el año pasado todo salió tan bien y estábamos puntuando puntos en casi todos los grandes premios, incluso algunos de los diez mejores. Entonces este año es al revés y no me siento cómodo y no estamos puntuando."

Pese a saber ver el lado menos positivo de las carreras, aunque sin saber aún como solucionar esos problemas que no le dejan pelear por estar al menos en el Top10, el joven piloto se muestra siempre agradecido con su afición. "Parece que hay alguna brecha que no podemos romper en este momento. Siempre es agradable tener fans y montar en casa, así que espero que ayuda un poco y estoy ansioso por ello. Pero el lado técnico es el lado técnico y podría ser difícil."