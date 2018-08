Ecuador Mundial de Superbikes: Rea, rey de reyes

Google Plus

Un año más, en la máxima categoría del campeonato del mundo de Superbikes, el piloto británico Jonathan Rea no tiene rival y es que, a falta de, todavía, cuatro Round el piloto de Kawasaki puede ya saborear su cuarto título.

Jonathan Rea, el rey

El rendimiento de Rea des del principio de la temporada ya daba una idea de lo que iba a ser este 2018, desde el principio ha estado luchando por las primeras posiciones, tantas que ya ha superado el número de victorias conseguidas por cualquier piloto en la historia de Superbikes. Desde hace años Rea y Kawasaki son los reyes de la categoría y es que la combinación equipo- piloto- moto es tan espectacular que cada vez es más complicado encontrar algo que falle entre ellos. El camino de Rea hacia una nueva corona está más que hecho si no pasa nada inusual en esta segunda mitad de temporada en la que el camino seguirá siendo el mismo que ha llevado hasta ahora. En la temporada pasada tanto en Qatar como en Portugal consiguió doblete, pero llega un nuevo escenario al calendario, Argentina, donde habrá que ver como se le da el piloto de Reino Unido.

La otra cara de la moneda

Chaz Davies no ha tenido una primera parte de temporada tan fácil, todo y ser uno de los pilotos más regulares de la categoría los resultados no han sido suficientes para conseguir estar líder de la general y es que, des del Round de Aragón, Davies no ha vuelto a subir a los más alto del podio a pesar del gran comienzo que había tenido con la Ducati, aunque si ha conseguido posiciones de podio, en total nueve veces sin contar las dos victorias.

En esta segunda parte de la temporada el piloto británico buscará poder mejorar los resultados y defender la segunda posición del campeonato, sabiendo que los circuitos que vienen ahora no se le dan mal y puede conseguir algún podio. El piloto de Ducati sabe que luchar por la primera posición es casi imposible contando los puntos que quedan y la distancia entre él y Rea.

La paciencia de Van der Mark

EL tercer clasificado de la general, Michael Van der Mark ha demostrado que la paciencia también es un punto fuerte para poder estar luchando en las posiciones de cabeza. El piloto holandés ha conseguido, esta temporada, su primera victoria en la categoría reina del campeonato de motos de series y la regularidad que ha mostrado carrera tras carrera es lo que le ha situado en la tercera posición de la general del campeonato y con siete podios, dos de ellos victorias en esta primera parte de la temporada. Tras el descanso intentará seguir por el mismo camino e ir recortando puntos para acercarse lo máximo posible a Davies para luchar por el subcampeonato.