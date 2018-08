Previa Honda GP República Checa: seguir trabajando hacia el título

Las vacaciones han terminado. En Honda de volver a vestir el uniforme y volar hasta Brno. La vuelta al trabajo ya es un realidad para todo aquel asociado al mundial de motociclismo, incluso para los aficionados, que volverán a madrugar para disfrutar del espectáculo que queda por delante. Con las pilas recargadas, Honda busca seguir la línea de la primera mitad de la temporada, aunque se podría decir que intentará mejorarlo. Lo que está claro es que tienen la clave para hacerlo y proclamarse campeones por tercer año consecutivo.

Marc Márquez, en busca del séptimo

Y ya serían siete. Cinco en seis temporadas de MotoGP. Pero aún queda mucha batalla por vencer y varios meses hasta entonces. Aún así Marc Márquez lo tiene claro. Su nivel está muy por encima que sus rivales y ya ha cogido una importante ventaja con la que, el año pasado a estas mismas alturas, no contaba. De hecho, hace justo un año recuperaba su liderazgo tras perderlo contra Andrea Dovizioso, quien fue su máximo rival hasta Valencia. A pesar de que quede la mitad de la temporada y un circuito nuevo por descubrir, la situación pinta muy favorable para el de Cervera.

Aún así, es mejor no confiarse. Márquez ha vuelto al trabajo a tope, con más fuerza y de la forma más competitiva que se recuerda. Ya no importa liderar los entrenamientos, no importa quedarse al límite de la Q2, lo importante es y será hasta noviembre poder preparar bien la carrera del domingo. Y por qué no conseguir la pole el sábado. Factor sorpresa le llaman. Y Marc Márquez cuenta con ello. Lo demostró en Sachsenring, sin estar necesariamente delante en los libres pero, llegada la clasificación, supo hacerse notar y de qué manera.

Marc Márquez durante la rueda de prensa en Montmeló / Foto: Noelia Déniz

El domingo parece que podría llegar una nueva victoria. Un triunfo que sería el sexto ya en lo que va de año y con 9 carreras todavía por disputar, entre ellos circuitos que le gustan mucho, como Motorland Aragón y Phillip Island. Lo que hay que tener claro es que no dejará de sorprendernos y con este piloto el espectáculo estará siempre más que asegurado. Da igual su ventaja en la tabla general de puntos - en la cual acumula ya un total de 165, a 46 de Valentino Rossi - la emoción estará presente. Este fin de semana se presenta un reto más, un trazado en el que el año pasado pudo ganar con una carrera flag to flag, un gran premio marcado por la lluvia y la ausencia de Ángel Nieto. Brno lloraba por el Maestro.

Dani Pedrosa, afrontando las últimas carreras

Todavía es difícil de creer. Parece que es imposible afrontar una nueva temporada de motociclismo sin su presencia, pero la cuenta atrás empieza. Dani Pedrosa afronta desde este fin de semana sus últimas carreras como piloto profesional y veterano de MotoGP. Y es por ello que su intención es hacerlo de la mejor manera posible y disfrutando al máximo de cada salida a pista. Brno es una pista que gusta, de hecho, el año pasado consiguió subirse al podio acompañado de Marc Marquez y Maverick Viñales, consiguiendo otro triplete español con el que poder homenjear a Ángel Nieto.

La primera mitad de la temporada acabó mal. La verdad que muy por debajo de sus posibilidades. De cara a esta segunda parte la intención es volver a subir a lo más alto y, por qué no, retirarse con una última victoria, una posición que no ocupa desde el año pasado, en el Gran Premio de España, arropado por toda la afición en Jerez. El camino hasta allí ha sido y seguirá siendo duro, pero es cuestión de trabajo y Honda estará preparado para afrontarlo.