Force India, a la espera de resolver su situación para incorporar actualizaciones

Force India entró en concurso de acreedores el pasado fin de semana, cuando se disputaba el Gran Premio de Hungría, en el que ninguno de sus dos pilotos consiguieron terminar la carrera en los puntos, ni tampoco pasar de la Q1 en la clasificación del sábado, registrando así su peor resultado en lo que va de año.

No obstante, el equipo tiene previstas algunas actualizaciones, pero su situación financiera le impide poder llevarlas a cabo e incorporarlas en las restantes carreras de la temporada, lo que conlleva un gran impacto en el rendimiento del monoplaza. Así, Otmar Szafnauer, director de operaciones de Force India, reconoció en declaraciones para Motorsport.com al terminar el Gran Premio de Hungría que el resultado obtenido no era ideal, ya que estuvieron a dos o tres décimas de algunos pilotos de la parte media, aunque no tuvieron ritmo.

"Tenemos que traer más actualizaciones y entonces seremos más rápidos. Los diseños están terminados, así que solo se trata de pagar a los proveedores para que comiencen a fabricarlos", comentó Szafnauer, que es consciente de que eso no ocurrirá de la noche a la mañana, aunque está convencido de que podrán llevar a cabo sus planes.

También añadió que deberían poder traer algunas buenas actualizaciones esta temporada, para así continuar mejorando en el campeonato de constructores, donde ocupan el sexto puesto, a tan solo siete puntos de Haas, mientras que Renault encabeza la parte media y es el primero de los mortales, a 23 puntos de Force India. Por detrás, McLaren se acerca peligrosamente, y es que la escudería india solo tiene siete puntos de ventaja sobre los de Woking, por lo que deben evolucionar si quieren conservar la posición.

Andrew Green, director técnico de Force India, confesó en la penúltima carrera antes del parón veraniego que espera que su equipo pueda seguir en la lucha por el cuarto puesto, ya que hay varios equipos en la parte media que se están alternando las posiciones. "Supone un gran esfuerzo dejar a otro equipo fuera del alcance. Es el nivel de competitividad en este momento", comentó. Y terminó diciendo que la parte media de la tabla continúa siendo una guerra de evoluciones: "Si traes nuevas piezas al coche que le hacen ir más rápido, mejoras. Si no traes piezas nuevas, retrocedes, porque todo el mundo está haciéndolo".