Kornfeil se hace con la pole en su carrera de casa

El fin de semana comenzaba de una forma como de costumbre: Jorge Martín siendo el piloto más rápido. Esto cambiaría drásticamente cuando el madrileño tuvo un highside en el que desgraciadamente se hizo una fractura desplazada del radio en su brazo izquierdo de la que fue operado esta mañana con éxito.

La clasificación comenzó con varias caídas, tales como las de Sasaki -que fue trasladado al centro médico, pendientes de noticias-, Tatsuki Suzuki cuya moto quedó destrozada y sus mecánicos estuvieron trabajando a contrarreloj para arreglarla y que el japonés volviera a pista. Otras incidencias han sido la sanción económica impuesta a Andrea Migno, la caída de Albert Arenas al final del entrenamiento y otra sanción a Alonso López, que habría salido muy arriba también pero se le quitó su mejor tiempo por exceder los límites de la pista.

Jakub, profeta de su tierra

El piloto checo ha logrado la primera pole de su vida y no ha habido mejor ocasión que hacerlo en su gran premio de casa. El local ya ha estado destacando no sólo a lo largo de los entrenos, sino en los grandes premios peleando en el segundo grupo de cabeza. En la FP1 ya destacó siendo quinto, aunque en la FP2 bajó hasta la novena plaza. Durante la sesión matinal de hoy terminó segundo demostrando así todas sus intenciones de hacerlo lo mejor posible como local.

John McPhee, segundo la carrera | Foto: Getty Images

Finalmente, después de que todos los pilotos se metieran al box para realizar el típico time attack en Moto3, casi toda la parrilla cometió el error de esperar para coger rueda hasta que se quedaron sin tiempo para cruzar línea de meta y prácticamente no les sirvió de nada plantear la estrategia. Kornfeil fue uno de los 9 pilotos con más picardía y aprovechó el tiempo para marcar un 2'07.981 y hacer la que ha sido la primera pole de su vida en el mundial, especial por ser en Brno.

El fallo monumental de la parrilla

Corrían los cuatro minutos en el cronómetro de la clasificación de la categoría pequeña cuando todos los pilotos se metían a boxes para llevar a cabo la estrategia planeada entre piloto y equipo. El primero que se atrevía a salir fue el mismo Kornfeil seguido del wildcard Filip Salac, aunque realmente todos estaban atentos para coger rueda y bajar los tiempos. En ese momento, Fabio Di Giannantonio tenía la pole provisional pero la perdió a causa de este gran fallo grupal de todos los pilotos.

Tan sólo 9 pilotos fueron los que pudieron tener la última vuelta lanzada y bajar los registros, tal y como lo hicieron Kornfeil, McPhee y Ramírez, los que componen la primera fila completa. Para McPhee es la séptima vez que ocupa la primera fila, mientras que para Marcos es la segunda y ambos tratarán de aprovecharlo al máximo y luchar por, al menos, subir al podio.

Marcos Ramírez partirá tercero mañana | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Un gran dagnificado de esta maniobra que hicieron fue Di Giannantonio, que no es la primera vez que le ocurre algo parecido después de perder la victoria en Le Mans por sanción. El italiano era el poleman provisional y todo apuntaba a que no cambiaría, pero al final saldrá quinto, no muy atrás pero sí conllevará más trabajo y tirar de cabeza para poder llegar al objetivo.

Otro factor importante de cara al campeonato es que Marco Bezzecchi saldrá decimocuarto y Aron Canet sexto. El italiano está a 7 puntos de Jorge Martín y, a menos que Marco quede por debajo de la novena plaza el liderato seguirá siendo del piloto español. Por parte de Canet, está a 38 puntos, por lo tanto aunque gane, el de Del Conca Gresini seguirá encabezando la tabla, aunque hay que tener en cuenta que querrá volver para Austria si los médicos le dan el apto para correr.