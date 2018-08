Los ceros del LaGlisse Academy en Aragón

La última cita de FIM CEV Repsol que tuvo lugar en el circuito Motorland Aragón dejó al LaGlisse Academy con muy malas sensaciones tras los ceros obtenidos en la carrera del Mundial Junior de Moto3.

El equipo acabó destrozado después de que sus tres pilotos tuviesen que abandonar la carrera dejando de esta forma a la estructura sin representación en la carrera tras tan solo seis vueltas disputadas.

Meikon Kawakami: golpe de mala suerte

Meikon fue el primero en despedirse de la disputa de la carrera, cuando era golpeado por otro piloto en la primera curva de la primera vuelta y acababa por los suelos.

Kawakami no termina la primera vuelta / Foto: Rocío Hellín VAVEL

Para Kawakami ha sido un fin de semana para olvidar ya que según decía no pudo ni hacer una curva en la carrera: “He salido bien, pero me ha tocado un piloto a final de recta y esto me ha impedido poder girar la moto en la curva”.

Por lo tanto, aseguraba que no pudo hacer nada para evitar la caída tocando además a otro piloto: “He tocado a otro piloto, Ángel Lorente, al que quiero pedir disculpas porque también se ha caído”. Ahora solo le queda pensar en Jerez donde explica que tienen que dar “un paso adelante”.

Gerard Riu: el peor parado

El piloto catalán estaba haciendo una gran carrera, se sentía cómodo disputando las posiciones para conseguir puntos. Además, iba en evolución vuelta a vuelta, hasta que en la sexta vuelta le tocaba otro piloto y lo mandaba al asfalto.

Gerard disputó un buen fin de semana / Foto: Rocío Hellín VAVEL

Gerard ha sido el peor parado de los tres compañeros del LaGlisse Academy que abandonaba la carrera con un fuerte golpe en las costillas y en el pie junto con una abrasión en el hombro.

Riu había hecho una salida “normal” y mantuvo su posición de parrilla durante las primeras vueltas. Según contaba tras la carrera se había sentido bien con el ritmo que se estaba marcando y que durante todo el fin de semana se había encontrado cómodo. “Creo que podríamos haber llegado al grupo de cabeza, porque viendo cómo ha sido la carrera, era totalmente factible”, aseguraba Gerard. Pero una vez más, por culpa de que un piloto le tocase se volvía a caer. Añadía que habían tenido un buen fin de semana donde habían logrado ser más competitivos, por lo que “es una lástima acabar así”.

Gerard Riu espera mejorar en Jerez / Foto: Rocío Hellín VAVEL

Ahora les toca esperar que llegue la próxima cita en Jerez, un circuito que a Gerard le gusta mucho por lo que intentará hacerlo bien allí.

Riccardo Rossi: doble ración de mala suerte

El piloto italiano se marcó una gran salida desde la quinta posición, pero perdió muchas plazas al caerse un piloto justo delante de él, viéndose obligado a esquivarlo para no tocarlo. Era la última baza que tenía el LaGlisse Academy para obtener algunos puntos en esta última cita.

La esperanza le duraba poco a su equipo ya que una vuelta más tarde que su compañero Gerard, se iba al suelo a causa de un toque con un rival. De esta forma se acabaron sus opciones de luchar en una carrera en la que tenía muchas posibilidades de conseguir buenos resultados.

Riccardo Rossi el último en caer / Foto: Rocío Hellín VAVEL

Riccardo había hecho una buena salida y se encontraba en el grupo de cabeza pero tras esquivar al piloto que se caía perdía muchas plazas: “Al volver a pista he tratado de remontar posiciones, estaba a punto de adelantar a dos pilotos, pero me han cerrado la trayectoria, nos hemos tocado y ahí se ha acabado la carrera”.

El fin de semana era uno de los mejores que había hecho en lo que llevamos de campeonato y, al igual que sus compañeros, piensa que fue una pena concluirlo así. Ahora solo les queda desconectar estos dos meses de parón y centrarse en la próxima cita en Jerez que tendrá lugar el fin de semana del 29 y 30 de septiembre.