Andrea Dovizioso: "Hay muchos pilotos fuertes, será una carrera en grupo"

Un veloz Andrea Dovizioso se ha interpuesto ante sus rivales para hacerse con la pole en su Gran Premio número 100 con Ducati. El italiano ha parado el crono en un tiempo de 1:59.689 para hacerse con la 19 pole de su carrera deportiva, 6 de ellas en la categoría reina.

En un irregular 2018, en el que el piloto de Forli arrancó con victoria, el italiano acumula un total de tres ceros en carreras y tan sólo una victoria, la de Qatar y un podio en Italia. Sin embargo, con la primera posición conseguida, algo que no hacía desde el Gran Premio de Malasia en octubre de 2016, el '04' parece haber encontrado el punto necesario para luchar por la victoria.

"He hecho pocas, pero no le doy demasiada importancia. Cuando haces una vuelta tan rápida te da la confirmación de que estás trabajando bien. No me la esperaba para nada", dijo Dovizioso.

Foto: Ducati team

El de Forli iba marcó su tiempo en los instantes finales, pero ante la indecisión del resto de rivales tuvo que tomar la iniciativa y hacer la vuelta sin referencias. "Iba con el resto de pilotos, pero al final he sido yo quien ha tirado del resto y he hecho la vuelta yo solo. Así sufro bastante para mantenerme concentrado y hacer una vuelta perfecta Esta vez al salir la moto respondía realmente bien y los neumáticos también. He sido capaz de forzar de una forma fluida. He exprimido y aprovechado la Ducati bien", afirmó.

De cara al domingo, el subcampeón del mundo prevé una carrera en grupo ya que no cree que nadie se atreva a tirar si se mantiene la elevada temperatura de estos dos días. "No se entiende muy bien la situación. De la mañana a la tarde hay muchos pilotos que se pueden jugar la carrera y pueden hacer una estrategia distinta. Es difícil hacer una comparación. Creo que las dos Honda están a muy buen nivel, Jorge también, Danilo y Valentino. Así que se formará una carrera de grupo. Estamos a buen nivel, pero no es fácil y se verá entonces", apunta.