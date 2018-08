Andrea Dovizioso: "Lorenzo a veces se deja llevar"

Google Plus

El Gran Premio de la República Checa comenzaba con un cruce de declaraciones entre los pilotos de Ducati. Andrea Dovizioso hablaba de la falta de resultado de su compañero de equipo en su trayectoria con la marca de Borgo Panigiale, unas declaraciones a las que no dudó en responder el protagonista de la historia.

El 'pique' que el jueves llenaba el hospitality de Ducati se trasladaba hasta el asfalto durante la carrera, cuando, por casualidades del destino, los dos pilotos se jugaban la victoria hasta los últimos compases. El de Forli se llevó el gato al agua esta vez, así que empatan a triunfos en lo que va de 2018 y se mantiene por delante suya en el campeonato.

"Lorenzo es especial", resumió Dovizioso al acabar. "Yo siempre he dicho que es una muy buena persona, pero a veces se deja llevar. No entiende según qué cosas y se cabrea. Pero yo no tengo ningún problema con él y él tampoco debería tenerlo conmigo".

Foto: Zimbio

Dovizioso tuvo que apretar a fondo hasta la misma línea de meta, tratando de evitar que ni Márquez ni Lorenzo pudieran coger su estela y tratar de adelantarle. "Normalmente, cuando te mides con los pilotos lo haces en frenada, pero con Jorge era en los cambios de dirección. Pero siempre estuve atento y me pude proteger", indicó.

El ganador de la carrera se mostró mucho más conciliador de lo que lo hizo el jueves y se emplazó al domingo que viene para intentar repetir el duelo. "Ir a Austria después de esta victoria es fabuloso. Espero tener a rivales más fuertes que los del año pasado, aunque también es verdad que nos presentamos allí con buena velocidad", afirmó.

Pese al triunfo, no todo son alegrías para el de Ducati, que volvió a acabar con los neumáticos prácticamente deshechos. "Íbamos muy al límite. Agotamos los neumáticos, no podíamos apretar y a pesar de eso también los destrozamos. Estamos igual que cuando llegamos aquí. Estamos sufriendo en la gestión de la goma trasera. Hoy tuvimos suerte de tener mucha aceleración, pero no estoy tan contento como lo estaba el año pasado en cuanto a la degradación de la goma", zanjó.