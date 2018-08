Maverick Viñales: “La tarea este año es encontrarme bien con la moto y este año me está costando”

Google Plus

Maverick Viñales llegaba al circuito de Brno con las pilas cargadas tras el breve parón veraniego. Lo hacía con esperanzas de hacer un Gran Premio que diera el pistoletazo de salida a una segunda mitad del mundial más positiva que la primera. Pese a la ilusión del piloto, el fin de semana no fue lo que él esperaba, aunque el domingo por la mañana su equipo lograba hacer unos arreglos que le hacían recuperar las esperanzas de cara a la carrera.

“No hemos sido lo suficientemente capaces de entender qué configuración era para mí. Esta mañana me he sentido muy bien con la moto. Me he sentido pilotando agresivo y por el sitio. Quiere decir que, quizá, era demasiado tarde eso que hemos encontrado. Salir el 12 puede tener esas consecuencias y así lo hemos pagado", comentaba el piloto de Yamaha.

“Me costaba mucho entrar en la curva, siempre me iba largo. Es una cosa que llevo todo el año sufriendo, me voy largo en las curvas. No acabo de girar, pero esta mañana giraba bien. Estaba contento con la moto y tenía muchas ganas de la carrera", añadía Viñales.

Maverick Viñales en pista. Foto: Marc González- VAVEL

Intentar imitar los ajustes de Valentino no parece ser la solución del catalán debido a su estilo de pilotaje tan diferente, y así lo decía él mismo: “No sirve copiar los settings de Rossi, pilotamos muy diferente. No me sirve mucho la configuración que lleva Valentino porque también es diferente de envergadura, pesa más que yo. Yo necesito otra configuración".

Pero todas las oportunidades de Maverick se desvanecían durante la carrera cuando era arrollado con Bradley Smith y Stefan Bradl. “No sé donde habría llegado, pero 1:57 lo hacía, seguro. Ya en el 'warm up' me sentía súper bien. Eso quiere decir que, seguramente, los tiempos de esta mañana los podría haber repetido", afirmaba el de Roses.

Tras la caída del domingo, Viñales se perdía el test del lunes, pero estará listo para el próximo Gran Premio, que tendrá lugar el próximo fin de semana en Austria. "La tarea número uno es encontrarme bien con la moto. Este año me está costando. Una carrera me encuentro bien; la otra, no. Pero nunca vamos con la configuración correcta para mi estilo de pilotaje. Lo principal es encontrar la solución para que la moto vaya bien con mi estilo", comentaba Viñales.