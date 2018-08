David Muñoz, su primera victoria en la ETC

Google Plus

En la primera carrera de la European Talent Cup, celebrado este pasado fin de semana en MotorLand Aragón, quinta prueba puntuable del FIM CEV Repsol, David Muñoz se hizo con la primera victoria de toda su vida. Un logro del todo especial ya que llegó después de que la carrera fuese interrumpida por una caída y tras varios podios del español.

En la primera tanda el sevillano tuvo problemas para engancharse al grupo cabecero, sin embargo, esto no hizo que David se rindiese. Finalmente, se tuvo que conformar con una octava posición que tan solo propició que el ansia por ganar que el pequeño había acumulado en la primera manga le sirviese para luchar por la victoria en la segunda.

El domingo, sin embargo, llegó por fin la recompensa a todo el trabajo que el equipo del circuito jerezano viene desarrollando a lo largo de la temporada. Y es que David Muñoz lograba la victoria en la segunda carrera de la ETC, cita que se vio interrumpida a falta de una vuelta para el final con bandera roja por una caída, conquistando su primer triunfo el piloto sevillano.

David Muñoz y Dani Muñoz. Foto: FIM CEV Repsol

Víctor Rodríguez y su compañero de equipo Daniel Muñoz, lo acompañaban en el podio tras protagonizar una trepidante carrera que llegó a liderar Carlos Torrecillas antes de sufrir una caída cuando se había escapado en solitario. David Muñoz se llevó el cheque de carburante Repsol gratis y la satisfacción por haber conseguido su primera victoria.

Matteo Patacca, que no corrió en MotorLand por lesión, continúa líder de la ETC pero ya empatado a 82 puntos con Xavier Artigas mientras que Víctor Rodríguez es tercero con 78 puntos. En la general del certamen, Dani Muñoz es décimo con 38 puntos y su compañero en el Jerez Andalucía Motor Talent, David Muñoz, es decimosegundo con 33; cabe recordar que por edad no han podido correr todas las carreras.