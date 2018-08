Álex Márquez: "Austria es una pista que me gusta mucho"

Google Plus

La temporada Álex Márquez no está siendo lo que se esperaba, desde el principio se le daba como claro favorito en la lucha por el título, pero parece que la suerte no está de su parte. Por el momento no ha conseguido ninguna victoria, en comparación al año pasado a estas alturas había conseguido dos victorias. Este año ese número de victorias de la temporada pasada se han convertido en número de retiradas, dos abandonos lleva el piloto catalán esta primera parte de temporada.

Entre las últimas dos carreras solamente ha sumado tres puntos por lo que se ha alejado bastante de los dos pilotos cabeceros en la lucha por el título, pero Álex Márquez prefiere olvidarse del título y centrarse en ir carrera a carrera sumando los máximos puntos posibles. "Ahora es el momento de olvidarse del Campeonato Mundial e intentar hacer una buena carrera sumando puntos cada fin de semana", explicaba el catalán. Algo que pondrá en práctica a partir de esta carrera.

El que fue campeón del mundo de Moto3 en el 2014 sabe que no puede quedarse atascado en este pequeño bache por el que está pasando y que hay que mirar hacia delante y de momento lo más cercano es el Gran Premio de Austria, que se celebrará este fin de semana, una pista en la que el pequeño de los Márquez se siente muy a gusto y espera poder obtener buenos resultados.

Foto: Lat Image/ Gold and Goose

“Ahora tenemos que mejorar para la carrera de Austria y estoy seguro de que puedo hacerlo porque es una pista que me gusta mucho, Estoy ansioso por la carrera en este trazado y más aún después del decepcionante resultado en Brno, donde tuvimos un buen fin de semana, pero al no puntuar significó que todo el esfuerzo y trabajo que hicimos no tuvo recompensa alguna ". Confesaba.

A partir de ahora, Álex Márquez buscará conseguir esos resultados que todavía no han llegado, los circuitos que vienen ahora no le han ido mal al de Cervera y con el futuro cerrado y los objetivos claros seguro que no dejará de luchar.