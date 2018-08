Previa Ducati GP de Austria: batalla dentro y fuera de la pista

Google Plus

Los pilotos de Ducati se encuentran en un buen momento sobre sus motos, aunque no tanto en cuanto a su relación personal, y es que el último Gran Premio de la República Checa estuvo marcado por el intercambio de declaraciones entre Jorge Lorenzo y Andrea Dovizioso. Unas declaraciones que, sin hablar, continuaron el domingo sobre la pista, y es que el numeroso intercambio de adelantamientos le regaló a la marca de Borgo Panigale su primer doblete de la temporada.

Tanto el español como el italiano se encuentran entre los cinco primeros en la lucha por el mundial, y es que la última carrera en el circuito checo marcó un punto de inflexión en la general. Ambos pilotos subieron al podio como primero y segundo, algo que permitió a Dovizioso adelantar a Viñales -que descendió un puesto-, y a Jorge Lorenzo permanecer quinto, a tan sólo cuatro puntos del de Yamaha.

Dovizioso saliendo de box | Foto: zimbio

Andrea Dovizioso, el líder

Andrea Dovizioso, que llega tercero en la lucha por el mundial, a diecinueve puntos de su compatriota Valentino Rossi, fue el líder indiscutible del pasado fin de semana en la República Checa. Durante los entrenamientos, el piloto de Forli demostró estar fuerte y se hizo con su primera pole de la temporada, una posición que le permitió hacérsela el domingo con la victoria en el circuito checo.

Pero no todo fueron alegrías para el italiano, y es que dentro del garaje le tocó batallar otra situación, la que entre su compañero de box y él mismo crearon con un intercambio de declaraciones. «Ganar dos carreras no resuelve un problema de un año y medio. A Lorenzo no le ficharon para ganar dos carreras», fueron algunas de las palabras que el italiano le regaló al mallorquín.

Este año, Andrea tiene una nueva oportunidad para recortar puntos en el mundial y mejorar la sexta posición que logró aquí el año pasado, en un Gran Premio marcado por el triplete español en honor al 12+1 veces campeón del mundo, Ángel Nieto.

Las Ducati en pista | Foto: zimbio

Jorge Lorenzo, la sorpresa

El mallorquín se mostró imparable en el Gran Premio de la República Checa. A pesar de tener un inicio complicado durante las sesiones de entrenamientos, la carrera fue totalmente distinta a cualquier situación previa. Una lucha sin precedentes que finalizó con Lorenzo en el segundo cajón del podio.

El intercambio de declaraciones que mantuvo con su compañero de equipo pasó a la pista, donde Jorge siempre ha presumido de desahogarse mejor. Una bonita batalla en la que el mallorquín afinó su martillo, plantándole cara al italiano hasta los últimos compases. Una de las mejores carreras del de Palma, que dejó el primer doblete de Ducati de la temporada.

Este fin de semana, el ‘99’ aterriza en uno de los escenarios que mejores resultados le trajeron la temporada pasada, un quinto puesto. Sin embargo, el buen momento por el que atraviesa el mallorquín hace prever que la undécima cita de la temporada sea al menos igual de positiva que la del año pasado.