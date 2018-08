Previa Aprilia GP de Austria: borrón y cuenta nueva

Google Plus

En Brno las RS-GP no volvieron a la segunda parte de la temporada de la mejor manera posible, Aleix Espargaró que llegaba aún condolido por las lesiones sufridas en el Gran Premio de Alemania se tuvo que conformar con la decimoquinta posición al cruzar línea de meta, sumando un punto a la general, un resultado que no dejó con buenas sensaciones al catalán. Scott Redding no tuvo opción alguna de puntuar ni de finalizar la carrera siquiera, durante la vuelta quinta mientras rodaba decimosexto perdió el agarre del neumático delantero y salió de la pista, viéndose obligado a retirarse de la carrera.

Tras la carrera el 41 mostró sus impresiones, las que achacaba a su resultado "Podríamos habernos arriesgado a usar un neumático más blando, pero al final el equipo optó por la solución más conservadora. Dicho todo esto, creo que podría haber sido una buena elección, pero las decisiones se toman en equipo, para bien o para mal. Estoy bastante cansado y dolorido, pero quiero tratar de cambiar el equilibrio de la moto de manera significativa para recuperar la sensación correcta con Aprilia".

Por su parte Redding también acusó al neumático de la caída que sufrió: "Estábamos al límite con el neumático delantero duro, especialmente cuando iba solo. De hecho, en las primeras vueltas pude ser bastante agresivo, superando a algunos pilotos, pero luego comencé a perder la sensación, especialmente cuando solté los frenos, hasta el choque. Parece que con esta moto, el rango de uso del neumático delantero es bastante restringido. Podría haberme conformado con terminar la carrera, pero decidí intentarlo de todos modos, empujando al máximo".

Foto: Aprilia

El pasado lunes, tras disputarse el GP, tuvieron lugar los test en Brno, oportunidad tanto para el equipo como para los pilotos para seguir con el desarrollo de la Aprilia RS-GP, y probando soluciones a los problemas que se encontraron en carreras anteriores.

Pocos días después los pilotos viajarán al Red Bull Ring, Spielberg, en el que tendrá lugar el Gran Premio de Austria de MotoGP, ésta será una de las carreras en la que la puesta a punto y la velocidad más alta será el todo para obtener buenos resultados. Los pilotos de Aprilia tendrán que apretar en la recta de 4,3 kilómetros que conforma el trazado austríaco y deberán ser lo más finos en las tres curvas a izquierda y las siete a derecha.

Espargaró tendrá que seguir con la recuperación sobre la moto a la vez que resuelve los problemas que encuentra en la moto "Venimos de un fin de semana difícil, donde nunca pudimos encontrar el ritmo. Tenemos que entender qué factores nos están limitando. A pesar del dolor y la fatiga participé en las pruebas de Brno precisamente porque quería probar algo nuevo, soluciones de configuración.” y Redding sigue con la misma motivación con la que vino tras el pequeño parón del Mundial y con mejoras en la moto "A pesar del resultado, sé que di todo en Brno y me dirijo a Austria con la misma motivación. Debemos olvidarnos rápidamente y volver a trabajar con más determinación que antes. Las pruebas del lunes fueron bastante bien, encontramos algunas soluciones interesantes que podrían ayudarnos de inmediato".