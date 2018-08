Dani Pedrosa: "Me estoy tomando tiempo para pensar en mi futuro"

Este viernes daban comienzo los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Austria donde el de Honda terminó con el sexto mejor tiempo después de conseguir colocarse como el sexto mejor piloto de la tabla, un crono que de producirse mañana lluvia sería crucial para clasificarse directamente en la Q1, en la primeras sesión en seco y una segunda, en mojado, en la que a penas dio una vuelta al trazado austriaco.

“En lluvia solo he dado dos vueltas para probar la pista, rodar los neumáticos y ver cómo funciona la moto en mojado. Las previsiones eran de muy mal agarre, esta pista en mojado resbala demasiado, pero no hemos tenido tanta lluvia como en Moto2. Era fácil hacer aquaplaning en la curva 1 y 2, y había mucha agua en la parte final. A ver si mejora el tiempo para mañana”, explicó el de Castellar del Valles.

Pedrosa terminó a más de 6 décimas de Dovizioso y a menos de una de Márquez. “En comparación con Dovizioso y Marc nos faltaba un poco, hay diferencia, pero para ser el primer entrenamiento ha sido positivo y vamos a ver si mejoramos sensaciones para mañana”, reflexionaba en cuando al ritmo.

Foto: Zimbio

Sobre el tema de fichar como probador de KTM, noticia que declaraba este viernes los máximos responsables del equipo austriaco, su propietario Stefan Pierer, los jefes en MotoGP, Pit Beirer y Mike Leitner, así como Aki Ajo y Herve Poncharal; Dani se mantuvo en su postura de no hacer declaraciones al respecto.

“Como he dicho hasta ahora, mi cambio es bastante grande y de momento no estoy tomando ninguna decisión de cara al futuro, me estoy tomando mi tiempo para ver las cosas y lo que me apetece hacer”, zanjó ella '26' que mantendrá en stand by su futuro hasta final de temporada.