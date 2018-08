Clasificación GP de Austria 2018 de MotoGP en vivo y en directo online

Google Plus

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión de la clasificación del GP de Austria en vivo. La clasificación tendrá lugar a partir de las 15:05 horas.

Austria, tierra con sabor a Ducati



Ducati viaja hacia Austria sabiendo que lo puede volver a hacer bien. Spielberg llegó hace ahora tres años al mundial en sustitución de Indianápolis y demostrando desde el primer momento que el Red Bull Ring sería un trazado muy favorable para la marca italiana. Tras ganar el Gran Premio de la República Checa y con el ambiente tan caldeado que se ha respirado este fin de semana en Brno, Andrea Dovizioso aterrizará en tierras austriacas queriendo demostrar que el ritmo de hace una temporada sigue estando presente. Pero Jorge Lorenzo no se lo pondrá fácil.

Pol Espargaró, ausente en territorio amigo



A pesar de que KTM correrá este fin de semana su gran premio de casa, la fábrica no podrá contar con uno de sus pilotos oficiales.Tras el accidente que sufrió en el warm up previo a la carrera en Brno,Pol Espargaró se perderá su segunda carrera consecutiva. El de Granollers sufre una fractura de clavícula y varias contusiones, especialmente una cervical, algo que le mantiene todavía hospitalizado. A pesar de la dura caída en la curva 3 del pasado trazado, el catalán evitará tener que pasar por el quirófano, pero su situación no le permite viajar hasta Austria.

Jorge Lorenzo: “No descarto dar un paso adelante”



La marca italiana ha dado permiso a Jorge para poder llevar a cabo las sesiones de test de finales de año, por lo que el español se ha sentido agradecido. "No me han comunicado nada de esto. Es una buena noticia para mis intereses evidentemente y demuestra la deportividad que tienen. Estoy muy contento", ha dicho Lorenzo.

(Resumen Libres) Andrea Dovizioso manda en Austria



El piloto de Ducati ha comenzado el Gran Premio de Austria como el más rápido, seguido de otras dos Ducati: la de su compañero de equipo, Jorge Lorenzo, en segundo lugar y la de Danilo Petrucci, tercero.

POS. PILOTO TIEMPO/DIF. 1 Andrea Dovizioso 1:23.830 2 Jorge Lorenzo +0.215 3 Danilo Petrucci +0.490 4 Marc Márquez +0.581 5 Andrea Iannone +0.606 6 Dani Pedrosa +0.644 7 Cal Crutchlow +0.661 8 Tito Rabat +0.846 9 Johann Zarco +0.937 10 Maverick Viñales +1.005

La meteorología para el sábado es optimista



Con una humedad del 47% y solo un 10% de posibilidades de que llueva, la máximo temperatura sobre terreno austríaco serán 28º. Quizá se nuble, pero, en principio, no hay riesgo de lluvia durante la sesión clasificatoria, que coincidirá además con uno de los tramos más calurosos del día.

Ducati tiene ese potencial y, por ello, es un circuito muy propenso a ellos. Aunque Honda este año parece que tiene algo más, un paso más con el que poder luchar por la que sería su primera victoria en tierras austriacas.

Con las Yamaha todavía buscando la clave para remontar su peor racha de la historia sin ganar, parece claro que Ducati y Honda lucharán a muerte de nuevo por la victoria. De los dos años en los que se ha competido en Spielberg, las dos victorias han sido para la marca de Borgo Panigale. Andrea Iannone se hizo con el triunfo en 2016 y Andrea Dovizioso hace un año, tras una batalla que se repitió en Japón o en Qatar de esta misma temporada. Fue entonces cuando el mundo se dio cuenta que el italiano podía luchar contra Márquez e, incluso, que podría luchar por el campeonato.

El Red Bull Ring en Spielberg está situado en Austria, concretamente en la región de Styria. Cuenta con una longitud de 4.3 kilómetros,cuya recta más larga consta de 626 metros. La pista tiene una anchura de 13 metros, una de las claves que dificultan los adelantamientos. Además, resulta ser uno de los trazados más lineales del calendario mundialista, una pista con muchas rectas y pocas curvas -un total de 10, tres a la izquierda y siete a la derecha-, lo que hace que la velocidad punta de las motos y la aerodinámica jueguen un papel muy importante que determinará la carrera este domingo.