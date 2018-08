El NRT, en la cuerda floja

Se disparan las alarmas para Jules Cluzel y el NRT. En estos momentos, que el equipo termine la temporada se antoja muy difícil, casi imposible. A pesar de que están realizando una gran temporada, con Jules Cluzel segundo a cinco puntos del líder, Sandro Cortese y con Thomas Gradinger siempre en torno al top ten en su temporada debut, pronto podrían quedarse sin moto debido a los problemas económicos que atraviesa el equipo.

Así lo ha confirmado Andrea Ballerini, ingeniero jefe de Cluzel, en una entrevista con el medio italiano ‘Corse di moto’. Los problemas financieros del equipo ya existían a mediados de abril, pero tras esta prueba los rumores de dificultades se diluyeron. Sin embargo, en estos momentos no puede negarse la evidencia. Los miembros del equipo no cobran desde abril, según ha comentado Ballerini y, aunque el propietario del equipo trata de calmarlos, no es segura la participación del equipo en la próxima cita. “El propietario sigue tranquilizándonos y diciendo que vamos a terminar la temporada, pero ahora la situación se ha vuelto insostenible y muy probablemente en septiembre no vayamos a Portimao”, ha declarado Ballerini. “Ya en Misano nadie quería trabajar, pero pensé en cómo se sentirían los pilotos y al final convencí a todos. Lo más probable es que esa fue la última carrera del equipo.”

Andrea Ballerini ha afirmado que esta situación se viene repitiendo desde Imola, y que arruina el trabajo que Cluzel, que está peleando por el título, y su equipo han hecho a lo largo de toda la temporada. “Jules es un piloto fantástico y sería una pena tirar lo que se ha hecho hasta ahora. Su entorno no tiene nada nuevo, pero realmente espero que encuentre otra moto, si el equipo NRT se detiene.” En torno a esto, se ha comentado que Cluzel podría terminar en el Kawasaki Pucetti, aunque Ballerini ha confirmado que no hay nada concreto.

Jules Cluzel durante el Round de San Marino. | Foto: WorldSBK

Stefan Hill, fuera del Profile Racing

Continúan los cambios en la parrilla del WorldSSP durante este parón veraniego. En esta ocasión se trata de la separación de Stefan Hill, piloto británico de origen búlgaro, y su equipo, el Profile Racing, después de que su piloto permaneciese sin patrocinador. Aún no se sabe quién sustituirá al británico en el equipo, aunque lo más probable es que se trate de otro piloto británico.