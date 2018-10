Sainz: "A veces la clasificación no es un reflejo de la temporada"

Carlos Sainz ha realizado una primera mitad de temporada algo irregular, logrando 30 puntos y puntuando en ocho de las doce pruebas que llevamos hasta el momento. El madrileño eso sí, ha tenido mala suerte con su accidente con Grosjean en Silverstone y con su problema de motor en Francia que le hizo caer del sexto al octavo puesto. Nico Hülkenberg está siendo muy superior al piloto español por el momento y Sainz tratará en estas últimas nueve carreras recuperar puntos y plantar más cara aún a su compañero.

El piloto madrileño se mostró sorprendido por la decisión de su equipo de no contar con él para la próxima temporada: "Ha sido extraño, porque estaba consiguiendo muchos puntos a principio de año sin estar 100% cómodo con el coche, y trabajando muy duro para volver." Tras la confirmación de Hülkenberg y Ricciardo como pilotos oficiales para la próxima temporada, Carlos tendrá que escuchar ofertas de nuevos equipos, las dos principales opciones para él son Red Bull y McLaren.

Carlos ha hablado sobre su temporada con el equipo francés: "Barcelona fue un punto de inflexión, donde encontré esa estabilidad y esa confianza con el coche. Pero desde entonces me han pasado muchas cosas el día de la carrera y de repente los puntos no llegan, incluso si estoy muy seguro en el coche. Paul Ricard fue un buen ejemplo, donde sufrimos un fallo en el motor y problemas al final. Hicimos un fin de semana perfecto, luego buena clasificación en Austria, en Hockenheim con el alerón delantero antiguo, siempre rodando en los puntos. Pero ciertas situaciones los domingos me han hecho perder muchos puntos, y algunas veces el campeonato no refleja la realidad completa del año."

Sainz ha asegurado que el equipo ha cambiado la forma de afrontar las carreras y confía en que el equipo descubra los problemas: "Desde entonces hemos sido mucho más prudentes y realistas en cuanto a que tenemos un problema con el desgaste de los neumáticos y ya desde el viernes y nos preparamos para hacerlo mejor el domingo. Por lo tanto estamos trabajando mucho en ello, y algunas carreras irán mejor, otras peor. Pero al menos sabemos por qué tenemos un problema y cómo afrontarlo. Todavía creo que tenemos que gestionarlos mejor que nuestros rivales directos, pero creo que al menos lo entendemos y vamos aprendiendo de ello."