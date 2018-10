McLaren mete prisa a Vandoorne

Stoffel Vandoorne está viviendo una temporada muy complicada en la Fórmula 1, el piloto belga se está viendo totalmente superado por su compañero de equipo, Fernando Alonso. Vandoorne no ha sido capaz de clasificar por delante de su compañero en toda la temporada y tan solo ha sumado ocho puntos mientras que Alonso ha logrado 44. El nivel del belga está lastrando al equipo en el Mundial de constructores, los ingleses son séptimos ahora mismo y están a siete puntos de Force India.

Vandoorne logró mejorar en el pasado Gran Premio de Hungría donde rodó en zona de puntos y justo detrás de su compañero Alonso. Cuando el belga marchaba noveno un problema con la caja de cambios le obligó a abandonar e hizo que su mala racha continuase, Stoffel lleva ocho carreras consecutivas sin puntuar, la última vez que sumó puntos fue en el Gran Premio de Azerbaiján donde finalizó noveno. Esta mala racha de resultados ha obligado al equipo McLaren a lanzarle un ultimátum si quiere continuar, el belga necesita superar en alguna ocasión al español si quiere relajar a las masas y tener un sitio en el equipo el año que viene.

El director ejecutivo Zak Brown ha afirmado que no están descontentos con Vandoorne, sino que quieren verle superar a su compañero de equipo en alguna ocasión: "A todos nos encanta ver a sus dos pilotos cara a cara, tratando de superarse el uno al otro, pero esto no ha pasado en nuestro equipo esta temporada. Stoffel no ha podido hacerlo de forma regular, pero no diría que estamos decepcionados porque el año pasado sabíamos que le dimos una situación muy difícil y este año no le hemos dado un coche muy bueno para trabajar con él".

El actual director deportivo de McLaren, Gil de Ferrán también ha hecho declaraciones: "Hemos estado tratando de descubrir cómo progresar con el coche y cómo abordar algunos de los problemas de equilibrio que hemos tenido. Como resultado de eso, no solo el coche no es fácil, sino que seguimos cambiando las cosas a un ritmo muy rápido. Es muy difícil para ambos pilotos lidiar con eso. Sin duda, para un piloto como Fernando, no solo creo que ese es uno de sus mejores rasgos, sino que su experiencia lo ayuda mucho".