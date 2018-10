Carrera GP de Austria 2018 de Moto3 en vivo y en directo online

Last lap| ¡GANA BEZZECCHI! Segundo Bastianini y tercero un heroico Jorge Martín tan solo una semana más tarde de su operación.

Last lap| ¡Bastianini adelanta a Jorge Martín!

Last lap| Masiá adelante a Jorge Martín.

21/22| ¡Y llegan los pilotos del Leopard!

20/22| ¡Dos vueltas para el final!

19/22| Jorge Martín adelanta al italiano pero este le responde.

19/22| ¡Los compañeros de la pista van on fire!

18/22| ¡Bastianini baja el récord de la pista!

17/22| ¡Martín hace su vuelta rápida de carrera!. Alonso Lopez sancionado con perder una posición por exceder los límites de la pista.

16/22| Jorge Martín no quiere permitir que Bezzecchi se vaya. El madrileño está a medio segundo del italiano.

15/22| Marco Bezzecchi vuelve a tirar. El grupo perseguidor de Masiá, Arenas y Martín mientras tanto se pelean por las dos posiciones del podio.

13/22| ¡Jorge Martín ya rueda segundo! El madrileño hace su mejor vuelta. ¡Una verdadera bestialidad lo que está haciendo hoy el 88!

13/22| Jorge Martín recupera la tercera plaza. Vicente Pérez tiene que perder una posición por detrás.

10/22| Ahora es Arenas quien pasa a Jorge Martín. El madrileño parece que está empezando a tener dolor.

10/22| ¡Caída de Andrea Migno! Piloto OK.

10/22| ¡Todo sigue igual en el grupo cabecero! Bezzecchi rueda primero seguido de Masiá y Martín.

9/22| ¡Jaume Masiá adelanta a Jorge Martín! El valenciano va encendido hacia su primera victoria.

8/22| El grupo cabezero ha vuelto a juntarse. Bezzecchi, Martín, Arenas y Masiá.

8/22| Jorge Martín sigue recortando tiempo a ru rival más directo. Ahora llega el momento crítico para el madrileño que este fin de semana no ha hecho más de 6 vueltas.

6/22| ¡Lorenzo Dalla Porta hace vuelta rápida y bate el récord! El italiano rueda quinto en este momento.

5/22| Masiá ya es cuarto, el valenciano ha pasado a Gabri que ha tenido un susto.

4/22| Marco Bezzecchi se empieza a separar de Martín aunque el madrileño no le quiere dejar ir.

3/22| Masià se está acercando a Arenas, que ha tenido un toque con Martín.

2/22| Jaume Masía se pone en modo recortar tiempo, el valenciano tiene muy buen ritmo.

1/22| El grupo se está rompiendo, Bezzecchi, Martín, Arenas y Rodrigo se encuentran en el grupo delantero.

1/22| Bezzecchi comienza a tirar fuerte seguido de Martín que ya ha pasado a Arenas.

1/22| ¡Buena salida de Marco Bezzecchi que se mantiene primero! Arenas segundo y Martín tercero.

¡10 minutos para dar comienzo la undécima carrera de la temporada! Todos los pilotos salen con la misma combinación de neumáticos, medio delantero-medio trasero.

Parece que Jorge Martín saldrá a carrera infiltrado con el objetivo de reducir el máximo el dolor y poder luchar por la victoria.

¡30 minutos para que de comienzo la primera carrera del Gran Premio de Austria! Muy pendientes del estado físico de Jorge Martín quién, recordamos, viene de ser operado hace tan solo una semana de su muñeca izquierda.

¡Día de carreras! Por la mañana tenía lugar el warm up de la categoría pequeña donde Marco Bezzecchi ha vuelto a dar un golpe de autoridad marcando el mejor tiempo. Jaume Masiá lo seguía de cerca desde la segunda posición, con Jorge Martín desde la cuarta posición.

Lo que sin duda todo el mundo espera es una bonita lucha con los pilotos delanteros donde sin duda... ¡Que gane el mejor!

Foto: Zimbio

Marco Bezzecchi: "Al final la primera pole, estoy muy contento porque hace mucho tiempo que intentaba conseguirla pero al final nunca lo lograba y al final hoy ha ido bien y por eso estoy contento. El equipo ha trabajado muy bien y hemos hecho una buena estrategia.”

Jorge Martín: "La verdad es que hoy no me he levantado del todo bien pero gracias a la clínica y al fisio con los que estamos haciendo un gran trabajo he notado una gran mejoría y la verdad que me he divertido como nunca. El verme delante después de una semana de la operación me parece increíble".

Albert Arenas: “He rodado poco, pero ayer durante todo el día aproveché bastante para dar las máximas vueltas posibles, lo que me ha ayudado a coger rápido el ritmo. Cuando se ha secado la pista nos la hemos jugado un poco porque todavía había zonas mojadas, pero estaba claro que para hacer el tiempo había que montar slicks y aun así estamos fuertes tanto con agua como con seco así que estoy contento”.

Jorge Martín ejercía como el héroe del día y peleaba hasta el segundo final con su dolorida muñeca izquierda por su séptima pole del año cuando hoy se cumple una semana de la fractura de muñeca que le obligaba a pasar por quirófano. Finalmente, el italiano Marco Bezzecchi, el hombre que en Brno le quitó por tres puntos el liderato, se hizo con la pole, por 78 milésimas de diferencia. La primera fila la completaba Albert Arenas, que por primera vez saldrá delante.

Jorge Martín: “Me he encontrado muy cómodo y creo que es algo positivo; queríamos probar también algún cambio en el setting de la moto y estoy contento de cómo ha ido el primer día, después de seis días de la operación”

Jaume Masià ha sido el más rápido en la primera jornada de entrenamientos libres de Moto3 en Red Bull Ring. El valenciano ha dominado el FP1 con un ritmo excelente, consiguiendo el que a la postre ha sido el mejor tiempo del día, ya que en la segunda sesión de libres la lluvia ha aparecido de forma intermitente.

Joan Mir sumó su séptima victoria de la temporada en este mismo trazado el curso pasado, la tercera consecutiva, al imponerse en la carrera de Moto3 del GP de Austria disputada la temporada pasada. Philipp Oettl, que lograba su primer podio del año, y Jorge Martín, que subía al cajón en su regreso tras una larga lesión, acompañaron al mallorquín en el podio.

Foto: Zimbio

Jorge Martín llega al undécimo Gran Premio de la temporada tan solo una semana más tarde de ser intervenido de su mano izquierda. Con Marco Bezzecchi como líder del mundial, el madrileño intentará rebatirle el liderazgo que perdió hace tan solo cinco días.

Con una humedad del 44% y sin a penas posibilidades de que llueva, la máximo temperatura sobre terreno austríaco serán 24º. Quizá se nuble, pero, en principio, no hay riesgo de lluvia durante la sesión clasificatoria, que coincidirá además con uno de los tramos más calurosos del día.

El circuito del Red Bull Ring Spielberg ha visto ganar desde su inauguración en 2016 a un mismo piloto, Joan Mir. El mallorquín se hacía con la victoria en su año de debut y un año más tarde en su temporada como aspirante al título.

Foto: Zimbio

El Red Bull Ring se encuentra situado en Austria, concretamente en la región de Styria. Cuenta con una longitud de 4,3 kilómetros, cuya recta más larga consta de 626 metros. La pista tiene una anchura de 13 metros, una de las claves que dificultan los adelantamientos. Además, resulta ser uno de los trazados más lineales del calendario mundialista, una pista con muchas rectas y pocas curvas, un total de 10, tres a la izquierda y siete a la derecha, lo que hace que la velocidad punta de las motos y la aerodinámica jueguen un papel muy importante que determinará la carrera este domingo.