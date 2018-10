Andrea Dovizioso: “Marc es muy competitivo aquí, así que será difícil pero no imposible”

A Andrea Dovizioso le han faltado tan solo dos milésimas para hacerse con la pole en el circuito austriaco de Spielberg, y es que tras una batalla preciosa entre Marc Márquez y el italiano, finalmente ha sido el español quien se ha llevado el gato al agua haciéndose con la cuarta pole de la temporada y dejando a Andrea a un paso de conseguirla.

“Una lástima solo no poder regalarles un reloj a los mecánicos gracias a la pole”, bromeaba Dovizioso con las dos milésimas que le separaban de la pole. “Pero no es lo importante, lo importante es ser rápidos y hemos marcado un gran tiempo, que no me esperaba porque en la cuarta sesión no me sentía muy bien porque las condiciones eran muy distinta a las de ayer porque seguramente con toda el agua que ha caído no había tanta goma en el asfalto y hemos sufrido un poco, pero las condiciones han cambiado bastante rápido de cara a la clasificación y hemos podido marcar un buen tiempo.

El italiano ha logrado marcar su mejor tiempo con el neumático medio, algo de lo que él y sus mecánicos han dudado hasta el último momento, finalemente han arriesgado y les ha salido bien. ”He decidido hacer esta sesión de clasificación con un neumático medio porque en general los neumáticos Michelline son algo peculiares y tienen mezclas que se tienen que interpretar con la temperatura, además, el aire también puede cambiar el rendimiento y no lo habíamos probado aquí porque habíamos hecho muchas tandas de vueltas en condiciones de mojado, por una parte podían funcionar y por otra no, no se sabía. Al final, teniendo dos posibilidades y estando en una pista en la que para nosotros es bastante fácil hacer un buen tiempo, la verdad es que no estaba muy preocupado, lo iba a probar y si no funcionaba iba a poner el blando para la última salida.”, ha dicho el de Forli al respecto.

Andrea Dovizioso en el paddock. Foto: Marc González- VAVEL

“Sinceramente, tenía algunas dudas porque el año pasado quizás estaba más seguro con el neumático medio y seguimos adelante, y este año no estoy tan seguro y la verdad no lo sé, pero bueno funciona bien, yo sabia que podía hacer alguna curva haciéndolo mejor y he dicho si tengo que sacar un par de décimas no es imposible, y al final he sacado tres, así que no ha estado nada mal.“, ha dicho un Andrea muy contento con su segunda posición.

También ha tenido momento en sus palabras para ser autocrítico y reconocer los pequeños fallos que ha cometido en la sesión de clasificacion, “He dejado alguna centésima porque el primer sector no lo he hecho de manera perfecta y tampoco la última curva”.

Cuando se le ha preguntado sobre su principal contrincante en esta sesión ha sifón claro y ha dado su opinión sobre Marc. ”En la FP4 Marc era particularmente rápido, más rápido que nosotros, pero hoy bajo mi punto de vista, en el cuarto sector había unas condiciones que no tendremos mañana en carrera porque no había goma en el asfalto, la goma no funcionaba igual de bien que ayer y él, no sé si por su estilo de pilotaje o por la moto, era capaz de ser más rápido y nosotros no. Pero viendo la clasificación y viendo como ha mejorado la pista, y si las previsiones dicen que no lloverá más, yo creo que volveremos a las condiciones de ayer o quizá todavía mejores. No podemos saber como será en carrera, está claro que Marc es muy competitivo, quizá un poco más que el año pasado aquí, así que será muy difícil, pero no es imposible.

Andrea Dovizioso en rueda de prensa. Foto: Marc González- VAVEL

El duelo en el que se han batido los pilotos de Ducati junto con Marc Márquez también ha sido comentado por el italiano, ”Sinceramente, siempre intentas no tirar tanto con los adversarios pero Marc ha hecho el tiempo detrás de mí y he dicho: “Vale, hagamos un par de vueltas de esa manera.” Pero él ha cortado y ninguno quería tirar, pero bueno es una situación clásica.”

”Espero que mañana no se repita la situación de hoy porque siempre es muy complicado gestionar esta situación, esperamos poder gestionar la carrera de una manera distinta”, ha zanjado Andrea.