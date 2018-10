Resumen de la carrera de MotoGP en el GP de Austria 2018

¡Gracias por seguir esta carrera en VAVEL! Todo el resumen de la carrera y las declaraciones posteriores, en VAVEL Motor.

Lorenzo solo está a un podio de 152 de igualar a Pedrosa como el piloto con más podios de la historia.

Ducati vuelve a ganar en un circuito bendito para la entidad italiana.

Se frota las manos el Repsol Honda pensando en el equipo que tendrá el curso que viene. Lorenzo está a solo siete puntos de firmar los mismos puntos que la temporada pasada.

Así ha quedado la carrera al último paso por línea de meta. Locura en el box de Ducati.



1. Lorenzo

2. Márquez

3. Dovizioso

4. Crutchlow

5. Petrucci

6. Rossi

7. Pedrosa

8. Rins

9. Zarco

10. Bautista

FINAL | ¡LORENZO GANA UNA DE LAS MEJORES CARRERAS DEL AÑO!

LAST LAP | ¡QUÉ BATALLA ENTRE JORGE Y MARC! Memorable batalla entre ambos.

26/28 | ¡VUELVE MARC A SER PRIMERO!

25/28 | Lorenzo vuelve a ser cabeza en la misma vuelta. En la curva nueve, la que mejor hace, pasa al de Cervera.

25/28 | ¡DE NUEVO MARC EN CABEZA! Jorge se equivocó y se fue largo en curva.

21/28 | Casi un segundo entre Lorenzo-Marc y Dovi

20/28 | Primer aviso a Petrucci por exceder los límites del circuito.

19/28 | ¡Cabeza de carrera para Jorge de nuevo! Le pasó en la curva nueve, aumentando la ventaja en la décima. Dovi se acerca. Rossi es séptimo.

18/28 | ¡QUÉ DUELO ENTRE JORGE Y MARC! En la primera curva pasó Jorge primero. Sin embargo, Marc le pasó de nuevo en la tres.

17/28 | Empieza una nueva carrera. Jorge intentó pasar a Marc y casi pierde la posición.

16/28 | En el segundo parcial de circuito, sube a medio segundo la diferencia entre Lorenzo y Marc. Sin embargo, en el tercer sector se rebaja a dos.

15/28 | Hasta cinco segundos hay entre los tres primeros y Crutchlow, que encabeza el segundo grupo.

14/28 | Cinco décimas separan ahora las Ducati de Marc. Gran trabajo de la firma italiana.

13/28 | Rossi rueda octavo, perseguido por Pedrosa.

12/28 | Márquez se aleja de las Ducati, que luchan por la segunda posición. Caída de Simeon.

8/28 | Marc y Dovizioso baten el récord de la pista, que era de Zarco (2017).

7/28 | Nueva vuelta rápida para Marc. Rabat rueda séptimo, con Rins delante.

6/28 | Sigue igual la cabeza de carrera: Marc, Lorenzo, Dovi. Valentino y Aleix Espargaró luchan por la novena posición.

5/28 | ¡Vuelta rápida para Marc! Rossi adelanta a Zarco, es noveno. Viñales es 16º y Rins, 6º.

3/28 | Cabeza de carrera para Marc, seguido de Lorenzo y Dovizioso. Cruthclow es cuarto y Petrucci quinto

1/28 | ¡ARRANCA LA CARRERA!

¡Buenos días a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera de MotoGP del GP de Austria en vivo. La carrera tendrá lugar a partir de las 14:00 horas.

Foto: ZIMBIO

NOTICIAS DE LA SEMANA:

- Pol Espargaró, ausente en territorio amigo



A pesar de que KTM correrá este fin de semana su gran premio de casa, la fábrica no podrá contar con uno de sus pilotos oficiales.Tras el accidente que sufrió en el warm up previo a la carrera en Brno,Pol Espargaró se perderá su segunda carrera consecutiva. El de Granollers sufre una fractura de clavícula y varias contusiones, especialmente una cervical, algo que le mantiene todavía hospitalizado. A pesar de la dura caída en la curva 3 del pasado trazado, el catalán evitará tener que pasar por el quirófano, pero su situación no le permite viajar hasta Austria.

Valentino Rossi: "El problema es claro, lo llevo tiempo diciendo"



El piloto de Yamaha ha hablado tras obtener hoy uno de los peores resultados en una clasificación, y es que parece ser que los problemas que le impiden a Yamaha ganar siguen presentes.

Foto: Marc González - VAVEL

Jorge Lorenzo: "Estamos demostrando que vamos fuertes en todos los circuitos"



El rendimiento de Jorge Lorenzo esta temporada sigue mejorando cita tras cita. Después de ser protagonista en el Gran Premio de la República Checa junto a su compañero de equipo y a Marc Márquez, el piloto mallorquín ha sido uno de los más rápidos durante todo el fin de semana, en todas las condiciones. Lorenzo saldrá mañana desde la tercera posición de la parrilla de salida, después de quedarse a algo más de una décima de Marc Márquez, que lo hará desde la pole.

Foto: ZIMBIO

Andrea Dovizioso: “Marc es muy competitivo aquí, así que será difícil pero no imposible”



“Una lástima solo no poder regalarles un reloj a los mecánicos, gracias a la pole”, bromeó Dovizioso con las dos milésimas que le separaban de la pole. “Pero no es lo importante, lo importante es ser rápidos y hemos marcado un gran tiempo, que no me esperaba porque en la cuarta sesión no me sentía muy bien porque las condiciones eran muy distinta a las de ayer porque seguramente con toda el agua que ha caído no había tanta goma en el asfalto y hemos sufrido un poco, pero las condiciones han cambiado bastante rápido de cara a la clasificación y hemos podido marcar un buen tiempo".

Foto: ZIMBIO

Marc Márquez: "Voy claramente con la intención de ganar"



Tras la sesión de clasificación, en el parque cerrado, Marc Márquez bromaba con que “en el FP1 golpearon ellos, ahora tocaba devolverla”. Márquez ha tenido un gran ritmo durante el fin de semana, siempre cerca de las Ducati y se le ha visto cómodo sobre su Honda. “Me he encontrado bien durante todo el fin de semana”, ha declarado el piloto de Cervera. “En carrera todo depende de la temperatura que haya, de la elección de neumáticos… depende de muchas cosas. Sí que es cierto que las primeas posiciones no han sido reales: han sido en agua, luego condiciones mixtas que también me adapto bien… Veremos cómo va pero en el FP4 y la qualy estábamos delante, así que esto es importante porque si mañana llegamos al final será con ellos”.

Foto: Noelia Déniz - VAVEL

CLASIFICACIÓN (sábado): Marc Márquez se impuso a las Ducati en Austria



La lluvia ha respetado durante la sesión de clasificación de la categoría reina en el Gran Premio de Austria y los pilotos de Moto GP han podido rodar en seco. Los quince minutos de entrenamiento clasificatorio han seguido el guión previsto para este fin de semana: dominio de las Ducati con Marc Márquez como “infiltrado”. La pole position de la carrera de mañana ha sido para el piloto de Honda, que sabiendo la superioridad de la marca italiana en el Red Bull Ring no quiere ponerle las cosas fáciles. El piloto de Cervera ha marcado un 1:23.241, que Andrea Dovizioso no ha sido capaz de mejorar, quedándose solo a dos milésimas. Junto a ellos en la primera fila de la parrilla sale Jorge Lorenzo, algo más alejado de Márquez, a una décima, pero igual de peligroso en carrera.

Foto: Noelia Déniz - VAVEL

LIBRES (viernes): Dovizioso mandó el viernes



El piloto de Ducati ha comenzado el Gran Premio de Austria como el más rápido, seguido de otras dos Ducati: la de su compañero de equipo, Jorge Lorenzo, en segundo lugar y la de Danilo Petrucci, tercero.

Así está la clasificación ahora mismo:





¿CÓMO VA LA TABLA GENERAL?

El circuito de Spielberg será testigo de un mundial bastante reñido en cuanto a puntos, y es que pese a ser Marc Márquez el líder indiscutible, nada está decidido aún y sus claros perseguidores no estarán dispuestos a ponérselo nada fácil. Austria, que recibirá este fin de semana a los pilotos de las tres categorías del mundial, se presenta como una nueva oportunidad donde los pilotos han de pelear por lograr el mayor número de puntos posibles. Dovizioso y Lorenzo son, junto a Marc Márquez, los claros favoritos en Spielberg.

El mundial de MotoGP volvía a correr en Austria en el año 2016 tras 18 años sin hacerlo, y lo hacía como sustituto del Gran Premio de Indianápolis. Un circuito donde los pilotos que más veces se han llevado el gato al agua han sido Giacomo Agostini y el 12+1 campeón del mundo, Ángel Nieto, ambos con seis triunfos.

CLIMATOLOGÍA:



Con una humedad del 44% y sin a penas posibilidades de que llueva, la máximo temperatura sobre terreno austríaco serán 24º. Quizá se nuble, pero, en principio, no hay riesgo de lluvia durante la sesión clasificatoria, que coincidirá además con uno de los tramos más calurosos del día.

La pista tiene una anchura de 13 metros, una de las claves que dificultan los adelantamientos. Además, resulta ser uno de los trazados más lineales del calendario mundialista, una pista con muchas rectas y pocas curvas -un total de 10, tres a la izquierda y siete a la derecha-, lo que hace que la velocidad punta de las motos y la aerodinámica jueguen un papel muy importante que determinará la carrera este domingo.

Foto: Red Bull Ring

El Red Bull Ring en Spielberg está situado en Austria, concretamente en la región de Styria. Cuenta con una longitud de 4.3 kilómetros, cuya recta más larga consta de 626 metros.