El futuro de Dmack: ¿Es un adiós o es un parón en el WRC?

La marca de neumáticos Dmack podría decir “adiós” al Campeonato del Mundo de Rallyes después de, prácticamente, quedarse relegada a un segundo plano dentro de la categoría con la alta presencia de Pirelli y Michelin. En este sentido, ni siquiera se le ha visto hacer casi acto de presencia en el pasado Rallye de Finlandia, prueba en la que el compuesto del fabricante destacaría por encima del resto, dado que, ya, hace varios años, Dmack decidió mejorar sus neumáticos de cara a tierra, asfalto y, sobre todo, nieve.

A pesar de lo que está a la orden de día, la marca ha tenido momentos álgidos, un ejemplo fue en 2017 cuando se fusionó con el Junior WRC, disputándose con los Ford Fiesta R2T y consiguiendo, así, la victoria en el Rallye de Gales al proclamarse campeón Elfyn Evans. No obstante, a finales del año pasado, se comunicó que no habría equipo oficial en el WRC, centrándose en cambio en continuar con el desarrollo de sus productos. Fue entonces cuando, también, dejó de calzar los Fiesta R2T del JWRC, tomando el relevo Pirelli.

De esta forma, han saltado todas las alarmas cuando, prácticamente, no se les ha visto en ninguna carrera, ni siquiera dando apoyo a Nil Solans, a quien debían apadrinar dado que el premio del ganador del JWRC 2017 era correr en WRC2 y llevando neumáticos Dmack. A medida que Michelin y Pirelli han aumentado su presencia en el WRC, Dmack la ido bajando hasta el punto de casi desaparecer. Es más, en Finlandia apenas había cuatro pilotos que competían con sus neumáticos, los cuatro entre los no prioritarios. No obstante, cabe esperar una respuesta definitiva y se si se trata un parón o ‘suspiro’ dentro de la categoría estrella de rallyes o de si, finalmente, será algo definitivo.