Brawn rechaza la electrificación de la Fórmula 1

Ross Brawn, director deportivo de la Fórmula 1, está trabajando en el nuevo reglamento que entrará en vigor a partir de 2021. Actualmente, los motores que se utilizan son V6 híbridos, y aunque se ha hablado bastante sobre la posibilidad de que la Fórmula 1 sea eléctrica al 100%, esto no entra en los planes más inmediatos de Brawn.

El británico comentó a F1 Fan Voice que la Fórmula 1 evolucionará en una dirección que le de un equilibrio adecuado al campeonato, y también a los aficionados. Por tanto, si dentro de cinco o diez años fuese necesario incorporar motores eléctricos, considerarán esa posibilidad. "Nada nos impide tener una Fórmula 1 eléctrica en el futuro", confesó, aunque, por ahora, descarta esa posibilidad.

La Fórmula E es la competición que cuenta con motores eléctricos, por lo que Alejandro Agag, responsable de dicha competición, le respondió a Brawn alegando que si quisieran hacer algo similar en Fórmula 1 deberían hablar con él, ya que tiene exclusividad por parte de la FIA hasta 2039. Sin embargo, el director deportivo de la Fórmula 1 ha repetido en varias ocasiones que no cree que la Fórmula 1 y la Fórmula E compitan entre sí, a pesar del interés que algunos fabricantes han mostrado por esta competición. "Los fabricantes que tenemos actualmente en Fórmula 1 están comprometidos con los motores que tenemos ahora. ¿Deberiamos hacer una revolución? No creo, me encantaría tener esos motores, pero eso no sucederá", explicó. También añadió que deben seguir trabajando en el modelo que tienen ahora y seguir aprendiendo de ellos para que la categoría reina del automovilismo sea más divertida para los aficionados.

Por otro lado, Brawn reconoce que, entre los planes a seguir para 2021, destaca la creación de motores más ruidosos y potentes, que requieran una menor inversión. También ha descartado que se vuelvan a introducir los motores V8 o V10. "Hay una parte de mí que le encantaría que eso sucediera. Me encanta el sonido de los viejos motores de Fórmula 1, pero no veo cómo podríamos dar este paso atrás de causaría división de opiniones", concluyó, siendo consciente de que los actuales fabricantes de motores no pueden eliminar por completo la parte eléctrica que tienen las unidades de potencia, aunque tampoco sea viable una electrificación completa.